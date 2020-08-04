События

21:30 04.08.2020

Ливанская армия берет под контроль районы Бейрута, пострадавшие от взрывов

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Ливанская армия берет под контроль районы Бейрута, пострадавшие от взрывов

Президент Ливана Мишель Аун во вторник издал распоряжение, в соответствии с которым армия должна начать патрулирование районов Бейрута, пострадавших от взрывов в портовой зоне города, сообщает американский телеканал CNN.

Кроме того, на вечер вторника Аун созвал экстренную встречу Совета обороны страны, на котором будет обсуждаться складывающаяся ситуация.

Премьер-министр Хасан Диаб в свою очередь объявил в среду национальный траур по жертвам трагического происшествия.

Три мощных взрыва прогремели во вторник в районе порта Бейрута. На месте происшествия начался сильный пожар. В настоящее время там работают пожарные расчеты и медики, в том числе из ливанского Красного Креста.

По всем больницам Бейрута распространено оповещение быть готовыми к поступлению большого количества пострадавших.

Первоначально сообщалось, что трагическое происшествие произошло из-за пожара на складе пиротехники. Затем министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что в порту Бейрута взорвалось судно, груженное пиротехникой.

 

Теги: #бейрут #ливан #взрывы
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