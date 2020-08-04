Около 10 человек погибли в результате взрыва в порту Бейрута

Не менее 10 человек погибли в результате мощного взрыва, произошедшего во вторник в Бейруте, сообщает Sky News со ссылкой на ливанские власти.

При этом многие СМИ отмечают, что число жертв, вероятно, будет увеличиваться.

Как сообщает телеканал "Аль-Джазира", ссылаясь на главу минздрава Ливана Хамада Хассана, в результате мощного взрыва пострадали сотни людей.

Взрыв в бейрутском порту вызвал ударную волну, которая нанесла значительный ущерб, в частности в результате взрыва были разбиты окна в зданиях города.

Местные СМИ опубликовали изображения и видеоматериалы, на которых люди лежат под грудой обломков.

Мощные взрывы ощутили даже на Кипре, который находится более чем в 200 км от Бейрута, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Жители острова услышали грохот и почувствовали, как под ногами дрожит земля.

Ряд СМИ отмечает, что взрыв, в частности, ощутили жители Никосии и его пригородов, в районах Лимассола, а также на горном массиве Троодос.

Два мощных взрыва прогремели во вторник в районе порта Бейрута. На месте происшествия начался сильный пожар. В настоящее время там работают пожарные расчеты и медики, в том числе из ливанского Красного Креста.

По всем больницам Бейрута распространено оповещение быть готовыми к поступлению большого количества пострадавших.

Первоначально сообщалось, что трагическое происшествие произошло из-за пожара на складе пиротехники. Затем министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что в порту Бейрута взорвалось судно, груженное пиротехникой.

На кадрах пользователей соцсетей видно, как над местом происшествия поднимается огромное облако в виде гриба, при этом некоторые пользователи соцсетей сообщили, что офисным помещениям, в которых они находились в момент взрывов, был нанесен ущерб.