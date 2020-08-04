Жители Кипра ощутили взрывы в Бейруте

Мощные взрывы, прогремевшие во вторник в районе порта Бейрута, ощутили даже на Кипре, который находится более чем в 200 км от ливанской столицы, сообщают кипрские СМИ.

По их данным, многие жители острова услышали грохот, сообщили о сотрясаемых окнах в домах и самих зданиях.

Согласно данным издания Cyprus Mail, взрыв ощутили жители Никосии и его пригородов, в районах Лимассола, а также на горном массиве Троодос.

Ранее во вторник ливанское издание The Daily Star сообщило, что два мощных взрыва прогремели в районе порта Бейрута.

Первоначально сообщалось, что трагическое происшествие произошло из-за пожара на складе пиротехники. Затем министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что в порту Бейрута взорвалось судно, груженное пиротехникой.

На кадрах пользователей соцсетей видно, как над местом происшествия поднимается огромное облако в виде гриба, при этом некоторые пользователи сообщили, что офисным помещениям, в которых они находились в момент взрывов, был нанесен ущерб.