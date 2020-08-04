Пострадавших от взрывов в Бейруте может быть несколько сотен – СМИ

Сотни людей могли пострадать в результате взрывов близ порта Бейрута, сообщают во вторник региональные СМИ со ссылкой на спецслужбы Ливана.

После двух мощных взрывов на месте происшествия начался сильный пожар. В настоящее время там работают пожарные расчеты и медики, в том числе из ливанского Красного Креста.

По всем больницам Бейрута распространено оповещение быть готовыми к поступлению большого количества пострадавших.

Первоначально сообщалось, что трагическое происшествие произошло из-за пожара на складе пиротехники. Затем министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что в порту Бейрута взорвалось судно, груженное пиротехникой.

На кадрах пользователей соцсетей видно, как над местом происшествия поднимается огромное облако в виде гриба, при этом некоторые пользователи соцсетей сообщили, что офисным помещениям, в которых они находились в момент взрывов, был нанесен ущерб.