ФБР обыскало офис риэлторской компании Optima Коломойского в США

Федеративное бюро расследований (ФБР) 4 августа провело обыски в офисе риэлторской компании Optima, владельцем которой является экс-акционер ПриватБанка Игорь Коломойский, расположенного в центре Кливленда (штат Огайо, США) в бизнес-центре One Cleveland Center, сообщило американское издание Cleveland.com во вторник.

По словам агента ФБР Вики Андерсон, на которую ссылается издание, ФБР также выдало ордер на обыск офиса компании Optima в Майами (штат Флорила, США).

В материале утверждается, что власти Кливленда довольно давно начали широкомасштабное расследование в отношении Коломойского.

Отмечается также, что около десяти лет назад Optima имела гораздо большее присутствие в Кливленде, в частности, тогда она и приобрела несколько зданий в городе, в том числе One Cleveland Center и 55 Building on Public Square, под руководством исполнительного директора Chaim Schochet.

Как сообщалось, в мае 2018 года ПриватБанк инициировал судебное разбирательство в Канцлерском суде штата Делавэр в отношении экс-владельцев Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также других физических и юридических лиц. Среди ответчиков, в частности, Optima Acquisitions, Optima Group, Optima Ventures, Optima 55 Public Square, Optima One Cleveland Center, Optima 1375, Optima 1375 II, Optima 1300, Optima 777, Optima Stemmons, Optima 7171, Optima 500, Optima 925 (все в форме LLC) и Optima International of Miami, Inc.

Кроме того, агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ПриватБанка сообщили, что банк подал два дополненных исковых заявления к соответствующему судебному разбирательству, а также уточнили, что сумма сомнительных трансакций, заявленных в иске, с учетом дополнений составляет около $750 млн.