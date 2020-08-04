События

19:44 04.08.2020

ФБР обыскало офис риэлторской компании Optima Коломойского в США

2 мин читать
ФБР обыскало офис риэлторской компании Optima Коломойского в США

Федеративное бюро расследований (ФБР) 4 августа провело обыски в офисе риэлторской компании Optima, владельцем которой является экс-акционер ПриватБанка Игорь Коломойский, расположенного в центре Кливленда (штат Огайо, США) в бизнес-центре One Cleveland Center, сообщило американское издание Cleveland.com во вторник.

По словам агента ФБР Вики Андерсон, на которую ссылается издание, ФБР также выдало ордер на обыск офиса компании Optima в Майами (штат Флорила, США).

В материале утверждается, что власти Кливленда довольно давно начали широкомасштабное расследование в отношении Коломойского.

Отмечается также, что около десяти лет назад Optima имела гораздо большее присутствие в Кливленде, в частности, тогда она и приобрела несколько зданий в городе, в том числе One Cleveland Center и 55 Building on Public Square, под руководством исполнительного директора Chaim Schochet.

Как сообщалось, в мае 2018 года ПриватБанк инициировал судебное разбирательство в Канцлерском суде штата Делавэр в отношении экс-владельцев Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также других физических и юридических лиц. Среди ответчиков, в частности, Optima Acquisitions, Optima Group, Optima Ventures, Optima 55 Public Square, Optima One Cleveland Center, Optima 1375, Optima 1375 II, Optima 1300, Optima 777, Optima Stemmons, Optima 7171, Optima 500, Optima 925 (все в форме LLC) и Optima International of Miami, Inc.

Кроме того, агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ПриватБанка сообщили, что банк подал два дополненных исковых заявления к соответствующему судебному разбирательству, а также уточнили, что сумма сомнительных трансакций, заявленных в иске, с учетом дополнений составляет около $750 млн.

Теги: #сша #фбр #коломойский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:41 04.08.2020
США должны получить "очень большую" часть средств от продажи американского бизнеса TikTok - Трамп

США должны получить "очень большую" часть средств от продажи американского бизнеса TikTok - Трамп

09:27 04.08.2020
Доллар США умеренно дешевеет к евро и укрепляется в паре с иеной

Доллар США умеренно дешевеет к евро и укрепляется в паре с иеной

02:47 04.08.2020
Коронавирус в США отступает – Трамп

Коронавирус в США отступает – Трамп

23:51 03.08.2020
США продолжат защищаться от Китая – Помпео

США продолжат защищаться от Китая – Помпео

21:27 03.08.2020
Трамп: приложение TikTok во избежание запрета должно быть продано американской компании до середины сентября

Трамп: приложение TikTok во избежание запрета должно быть продано американской компании до середины сентября

19:42 03.08.2020
Байден на две недели перенес объявление своего кандидата в вице-президенты - газета

Байден на две недели перенес объявление своего кандидата в вице-президенты - газета

09:20 03.08.2020
Fitch изменило на "негативный" прогноз рейтингов США, подтвердило их на уровне "AAA"

Fitch изменило на "негативный" прогноз рейтингов США, подтвердило их на уровне "AAA"

08:10 03.08.2020
Трамп скоро примет меры против поставляющих информацию Пекину китайских компаний

Трамп скоро примет меры против поставляющих информацию Пекину китайских компаний

06:33 03.08.2020
Представители Microsoft и Tik Tok ведут переговоры с Белым домом о предотвращении полного запрета приложения в США

Представители Microsoft и Tik Tok ведут переговоры с Белым домом о предотвращении полного запрета приложения в США

03:36 03.08.2020
У Трампа заявляют, что президентские выборы в США переноситься не будут

У Трампа заявляют, что президентские выборы в США переноситься не будут

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Пострадавших от взрывов в Бейруте может быть несколько сотен – СМИ

В районе порта Бейрута прогремели два мощных взрыва, десятки людей пострадали

НАБУ повторно вызывает Вовка, его заместителя и судей ОАСК на допрос, в случае очередной неявки грозит объявить их в розыск

Две провокации с использованием подствольных гранатометов зафиксированы с начала суток на Донбассе – Минобороны

Ситуация с финансированием ВАКС в период эпидемии коронавируса сложная, но базовые потребности суда обеспечены – Танасевич

ПОСЛЕДНЕЕ

Пострадавших от взрывов в Бейруте может быть несколько сотен – СМИ

Офис генпрокурора: за 7 месяцев 89 украинским правоохранителям выдвинуто подозрение в насилии, 13 - в пытках

Аваков и Чечеткин обсудили в Италии возможность приобретения кораблей для спасательных операций и гуманитарного разминирования

В посольстве Турции сообщили о закрытии заведения, где охрана избила туристок из Украины

В районе порта Бейрута прогремели два мощных взрыва, десятки людей пострадали

МАУ пересматривает программу полетов до конца августа

НАБУ повторно вызывает Вовка, его заместителя и судей ОАСК на допрос, в случае очередной неявки грозит объявить их в розыск

Парижские власти хотят обязать носить маски в местах скопления людей – СМИ

С начала суток на Донбассе зафиксировано 3 обстрела со стороны российских наемников

Верховный суд отклонил ходатайство защиты Мангера в дело об убийстве Гандзюк о переносе слушания из Херсона в Киев

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА