Аваков и Чечеткин обсудили в Италии возможность приобретения кораблей для спасательных операций и гуманитарного разминирования

Глава МВД Украины Арсен Аваков, глава Госслужбы по ЧС (ГСЧС) Николай Чечеткин и начальник регионального управления морской охраны Олег Костур обсудили в Италии возможность приобретения кораблей для спасателей с одним из лидеров итальянской судостроительной отрасли - T. Mariotti и Итальянским государственным экспортным агентством, сообщила пресс-служба ГСЧС.

Аваков подчеркнул важность для Украины обеспечить специализированными кораблями ГСЧС и Госпогранслужбу, а также отметил необходимость гуманитарного разминирования, в частности водных объектов.

В свою очередь Чечеткин отметил, что ГСЧС заинтересована в получении современных скоростных спасательных кораблей, которые будут иметь возможность проводить спасательные операции на воде, в том числе при штормовой погоде, водолазные работы, работы по гуманитарному разминированию на воде.

"Кроме того, ГСЧС и Госпогранслужба высказали заинтересованность в получении корабля большего класса с возможностью базирования на нем спасательного вертолета. Для Госпогранслужбы необходимо два таких корабля, для ГСЧС – один", - отмечено в пресс-релизе.

Корабли такого класса планируется использовать в качестве командно-штабного центра во время ликвидации чрезвычайных ситуаций на море.

Как отмечается в сообщении ГСЧС, Итальянское государственное экспортное агентство SACE может поддержать совместные украино-итальянские проекты и обеспечить их финансирование за счет кредитных средств итальянских банков и правительства.

Отдельно глава МВД Украины сделал акцент на обязательном условии: в случае принятия решения о сотрудничестве с итальянскими судостроителями, должна быть локализация производства с использованием мощностей украинских предприятий и передача им соответствующих технологий и навыков.

Ранее сообщалось о подписании контракта на строительство патрульных пограничных катеров французской компанией ОСЕА для МВД.