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19:25 04.08.2020

В посольстве Турции сообщили о закрытии заведения, где охрана избила туристок из Украины

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В посольстве Турции сообщили о закрытии заведения, где охрана избила туристок из Украины

Заведение в г.Чешме (Турция), где в ночь на пятницу 31 июля была избита охраной украинка Дарья Кирилюк и еще три женщины, в настоящее время закрыто, сообщает Офис по вопросам культуры и информации посольства Турции в Украине.

"Заведение, в котором произошел упомянутый инцидент, было закрыто", - говорится в распространенном во вторник сообщении.

В посольстве отмечают, что Турция на наивысшем уровне предпринимает все необходимые меры, чтобы отдых гостей страны был спокойным и безопасным и называют прошедшее досадным и нежелательным инцидентом.

"Я решительно осуждаю отвратительное нападение, произошедшее вечером пятницы в Чешме. Такого вообще не должно было произойти в курортном регионе, тем более с женщиной. Мы все вместе убедимся, что этот недопустимый хулиганский поступок не останется без наказания", - написал министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой на своей странице в соцсети.

В сообщении отмечается, что после инцидента "все соответствующие органы Турции и в первую очередь Министерство культуры и туризма немедленно вмешались в ситуацию".

Ранее украинская модель Дарья Кирилюк заявила об избиении на турецком курорте во время отпуска. Фотографию с побоями, а также свою версию инцидента она опубликовала в своем аккаунте Instagram. По словам Кирилюк, она отдыхала с друзьями и своим молодым человеком на пляже Момо. На них напала охрана пляжа. Служба безопасности, по словам девушки, не обращала внимание на пол оппонента и травмировала как девушек, так и мужчин.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко передал заместителю посла Турции в Украине Букет Кабакджы обращение по поводу инцидента подчеркнул, что в Украине рассчитывают на объективное, прозрачное и быстрое расследование этого происшествия и привлечение виновных к ответственности.

Теги: #украинка #турция #избиение
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