События

19:06 04.08.2020

В районе порта Бейрута прогремели два мощных взрыва, десятки людей пострадали

1 мин читать
В районе порта Бейрута прогремели два мощных взрыва, десятки людей пострадали

Два мощных взрыва прогремели во вторник в районе порта Бейрута, сообщает ливанское издание The Daily Star.

По первоначальным данным, трагическое происшествие, в результате которого пострадали десятки человек, произошло из-за пожара на складе пиротехники.

Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан в свою очередь сообщил, что в порту Бейрута взорвалось судно, груженное пиротехникой.

О точном количестве пострадавших пока не сообщается.

На кадрах пользователей соцсетей видно, как над местом происшествия поднимается огромное облако в виде гриба, при этом некоторые пользователи соцсетей сообщили, что офисным помещениям, в которых они находились в момент взрывов, был нанесен ущерб.

Теги: #бейрут #порт #ливан #взрывы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:09 04.08.2020
Пострадавших от взрывов в Бейруте может быть несколько сотен – СМИ

Пострадавших от взрывов в Бейруте может быть несколько сотен – СМИ

12:15 01.06.2020
69 украинцев вернулись из Ливана и Сирии на Родину - МИД

69 украинцев вернулись из Ливана и Сирии на Родину - МИД

20:14 21.05.2020
Одесский филиал АМПУ обнаружил и ликвидировал загрязнение вод нефтепродуктами у аварийного танкера DELFI

Одесский филиал АМПУ обнаружил и ликвидировал загрязнение вод нефтепродуктами у аварийного танкера DELFI

10:17 13.05.2020
Верховный Суд разблокировал концессионный конкурс в морпорту Херсона

Верховный Суд разблокировал концессионный конкурс в морпорту Херсона

22:34 06.05.2020
ОГП приобщит отчет следственной комиссии Рады к материалам расследования взрывов боеприпасов в Балаклее

ОГП приобщит отчет следственной комиссии Рады к материалам расследования взрывов боеприпасов в Балаклее

20:45 05.05.2020
Мининфраструктуры Украины планирует открыть пункт пропуска в морпорту "Скадовск" для восстановления грузопотока

Мининфраструктуры Украины планирует открыть пункт пропуска в морпорту "Скадовск" для восстановления грузопотока

15:05 05.05.2020
Более 53 кг кокаина обнаружили в Одесской области в контейнере с эквадорскими бананами

Более 53 кг кокаина обнаружили в Одесской области в контейнере с эквадорскими бананами

06:33 02.05.2020
Спецрейс эвакуировал 85 украинцев и девять граждан Беларуси из Ливана

Спецрейс эвакуировал 85 украинцев и девять граждан Беларуси из Ливана

17:49 27.04.2020
ВСК Рады по расследованию взрывов на военных складах в 2014- 2018гг выявила факты попыток манипуляции результатов следствия – Арахамия

ВСК Рады по расследованию взрывов на военных складах в 2014- 2018гг выявила факты попыток манипуляции результатов следствия – Арахамия

11:09 23.04.2020
Отраслевые ассоциации считают необходимым снизить портовые сборы на 20%, предлагают Кабмину осуществить это в 2 этапа

Отраслевые ассоциации считают необходимым снизить портовые сборы на 20%, предлагают Кабмину осуществить это в 2 этапа

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Пострадавших от взрывов в Бейруте может быть несколько сотен – СМИ

НАБУ повторно вызывает Вовка, его заместителя и судей ОАСК на допрос, в случае очередной неявки грозит объявить их в розыск

Две провокации с использованием подствольных гранатометов зафиксированы с начала суток на Донбассе – Минобороны

Ситуация с финансированием ВАКС в период эпидемии коронавируса сложная, но базовые потребности суда обеспечены – Танасевич

За почти год работы ВАКС вынес 13 обвинительных приговоров и один оправдательный – глава суда

ПОСЛЕДНЕЕ

Офис генпрокурора: за 7 месяцев 89 украинским правоохранителям выдвинуто подозрение в насилии, 13 - в пытках

ФБР обыскало офис риэлторской компании Optima Коломойского в США

Аваков и Чечеткин обсудили в Италии возможность приобретения кораблей для спасательных операций и гуманитарного разминирования

В посольстве Турции сообщили о закрытии заведения, где охрана избила туристок из Украины

МАУ пересматривает программу полетов до конца августа

НАБУ повторно вызывает Вовка, его заместителя и судей ОАСК на допрос, в случае очередной неявки грозит объявить их в розыск

Парижские власти хотят обязать носить маски в местах скопления людей – СМИ

С начала суток на Донбассе зафиксировано 3 обстрела со стороны российских наемников

Верховный суд отклонил ходатайство защиты Мангера в дело об убийстве Гандзюк о переносе слушания из Херсона в Киев

Две больницы Ивано-Франковска заполнены почти полностью, в реанимации нет свободных мест – представитель горсовета

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА