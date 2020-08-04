В районе порта Бейрута прогремели два мощных взрыва, десятки людей пострадали
Два мощных взрыва прогремели во вторник в районе порта Бейрута, сообщает ливанское издание The Daily Star.
По первоначальным данным, трагическое происшествие, в результате которого пострадали десятки человек, произошло из-за пожара на складе пиротехники.
Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан в свою очередь сообщил, что в порту Бейрута взорвалось судно, груженное пиротехникой.
О точном количестве пострадавших пока не сообщается.
На кадрах пользователей соцсетей видно, как над местом происшествия поднимается огромное облако в виде гриба, при этом некоторые пользователи соцсетей сообщили, что офисным помещениям, в которых они находились в момент взрывов, был нанесен ущерб.