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18:16 04.08.2020

Парижские власти хотят обязать носить маски в местах скопления людей – СМИ

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Парижские власти хотят обязать носить маски в местах скопления людей – СМИ

Мэр Парижа Анн Идальго намерена ввести обязательное ношение масок на улице в ряде мест французской столицы, чтобы сдержать тревожное возобновление эпидемии COVID-19, сообщила газета "Монд".

По сведениям издания, глава города должна направить во вторник такую просьбу парижскому префекту полиции Дидье Лальману.

Весной несколько французских коммун пытались установить обязательное использование масок на улицах, но проиграли в судах иски против этих инициатив. С 31 июля у префектов полиции есть официальные полномочия принимать такие решения.

Париж, образуя отдельный департамент, находится на третьем месте в перечне наиболее пораженных коронавирусом департаментов страны.

Мэр Идальго предусматривает обязательность масок для, как минимум, торговых улиц, набережных Сены, городских парков и садов, а также рынков под открытым небом, то есть мест значительного скопления людей, где практически невозможно постоянно соблюдать социальную дистанцию.

"Монд" отмечает, что список соответствующих зон еще окончательно не утвержден. Предусматривается, что в него будут также включены места, где туристы или сами парижане стоят в очереди на открытом воздухе.

В парижской мэрии указывают на то, что, если правило ношения масок в целом соблюдается внутри магазинов и в общественном транспорте, где они обязательны, на улицах до 90% людей маски не используют, в то время как оживленность столичных кварталов очень разная.

Как сообщалось, Научный совет Франции, дающий рекомендации правительству, считает высокой вероятность второй волны COVID-19 в стране осенью или зимой.

"Ситуация во Франции находится под контролем, но она очень хрупкая - с обострениями ускорения вируса этим летом", - отметили эксперты.

Они подчеркнули, что "то, как будет развиваться эпидемия в ближайшем будущем, во многом - в руках граждан".

Накануне премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что нельзя расслабляться и снижать бдительность, поскольку коронавирус по-прежнему распространяется на территории страны.

Теги: #коронавирус #франция
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