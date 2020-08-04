События

18:16 04.08.2020

С начала суток на Донбассе зафиксировано 3 обстрела со стороны российских наемников

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С начала суток на Донбассе зафиксировано 3 обстрела со стороны российских наемников

С начала суток на Донбассе на участках ответственности украинских подразделений в районе проведение операции Объединенных сил зафиксировано 3 обстрела со стороны противника.

"В частности, по одному провокационному выстрелу из гранатомета враг осуществил возле населенных пунктов Пески, Майорское и Луганское", - сообщается на странице ООС в соцсети Фейсбук во вторник в 17.45.

На провокации со стороны противника украинские военнослужащие не отвечали. Боевых потерь нет.

Как сообщалось, с 27 июля на Донбассе должен действовать "полный и всеобъемлющий режим прекращения огня", о котором договорились на Трехсторонней контактной группе.

Теги: #рф #оос #украина #ордло
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