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17:05 04.08.2020

Две больницы Ивано-Франковска заполнены почти полностью, в реанимации нет свободных мест – представитель горсовета

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Две больницы Ивано-Франковска заполнены почти полностью, в реанимации нет свободных мест – представитель горсовета

В Центральной городской клинической больницы и Первой городской клинической больнице Ивано-Франковска полностью исчерпался резерв койко-мест в реанимационных отделениях, сообщила глава управления здравоохранения Ивано-Франковского городского совета Мария Бойко.

"К сожалению, в реанимации у нас и в одном, и другом учреждении по 9 человек. Практически сейчас в Центральной городской клинической больнице все койки интенсивной терапии заняты пациентами в тяжелом состоянии, свободных мест в реанимации, к сожалению, нет. То же самое касается Первой городской клинической больницы - все койки заняты пациентами в тяжелом состоянии", - рассказала Бойко на совещании городского совета во вторник.

По ее словам, на аппаратах Сипап-терапии находятся 8 человек, на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) – двое. "Надеюсь, что все-таки, возможно, мы их вытащим. На кислороде находятся в Центральной городской клинической больнице, то есть это в разных палатах с разведенным кислородом в разных отделениях, 47 человек, в Первой городской клинической больнице – 25 человек", - рассказала глава управления здравоохранения.

Кроме того, по словам, Бойко в этих двух больницах в принципе почти не осталось свободных койко-мест. "Всего в Центральной городской клинической больнице находится 194 человека – это на 200 коек, то есть практически полностью заполнена, и в Городской клинической больнице №1 – 100 человек, то есть все койки заполнены. Конечно, развернуты палаты и резервные для того, чтобы госпитализировать пациентов, потому что все равно "скорая" привозит, люди приходят и это мы должны делать, но, конечно, будет происходить сегодня выписка по позитивным результатам (диагностики – ИФ)", - рассказала она.

По словам Бойко, за минувшие сутки с пневмониями в Центральную городскую клиническую больницу поступило 14 человек, в Первую городскую клиническую больницу – четверо, однако в начале недели количество госпитализируемых всего невелико, а в середине недели возрастает до 26-30 человек.

Теги: #коронавирус #ивано_франковск
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