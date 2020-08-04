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16:45 04.08.2020

В Украине рассчитывают на объективное, прозрачное и быстрое расследование избиения в Турции украинки Кирилюк – замглавы МВД Геращенко

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В Украине рассчитывают на объективное, прозрачное и быстрое расследование избиения в Турции украинки Кирилюк – замглавы МВД Геращенко

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко передал заместителю посла Турции в Украине Букет Кабакджы обращение по поводу избиения украинки Дарьи Кирилюк в турецком городе вместе с еще тремя женщинами.

"По поручению министра внутренних дел Арсена Авакова провел встречу с заместителем посла Турции в Украине - госпожа Букет Кабакджы и передал ей обращение по поводу жестокого избиения гражданки Украины Дарьи Кирилюк, которая была зверски избита в турецком городе вместе с еще тремя женщинами", - написал Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Он подчеркнул, что в Украине рассчитывают на объективное, прозрачное и быстрое расследование этого происшествия и привлечение виновных к ответственности.

Ранее украинская модель Дарья Кирилюк заявила об избиении на турецком курорте во время отпуска. Фотографию с побоями, а также свою версию инцидента она опубликовала в своем аккаунте Instagram.

По словам Кирилюк, она отдыхала с друзьями и своим молодым человеком на пляже Момо. На них напала охрана пляжа. Служба безопасности, по словам девушки, не обращала внимание на пол оппонента и травмировала как девушек, так и мужчин.

Теги: #геращенко #турция #мвд #кирилюк
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