Офис генпрокурора обеспечил исполнение приговора суда о спецконфискации в госбюджет 195 млн грн, отмытых на наркоторговле

Прокуроры Офиса генерального прокурора обеспечили выполнение приговора о специальной конфискации 195 млн грн у организованной преступной группы, занимавшейся реализацией наркотиков через сеть интернет на территории других государств.

"Досудебным расследованием установлено, что один из участников преступной организации отвечал за легализацию незаконно полученных от сбыта наркотических средств. 25 февраля 2020 года суд на основании соглашения вынес приговор, которым признал его виновным по всем инкриминируемым преступлениям", - сообщает во вторник пресс-служба Офиса генпрокурора.

Согласно приговору, специальной конфискации подлежали денежные средства, которые были предметом отмывания доходов от наркоторговли.

"После вступления приговора в силу указанные средства в июле 2020 года перечислены в государственный бюджет", - говорится в сообщении.

Кроме того, добавляют в Офисе генпрокурора, у членов этой организованной преступной группы ранее было конфисковано около 9 млн грн.