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16:24 04.08.2020

В Минюсте Украины анонсируют начало большой распродажи тюрем, начнут с Ирпенского исправительного центра

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В Минюсте Украины анонсируют начало большой распродажи тюрем, начнут с Ирпенского исправительного центра

Министр юстиции Украины Денис Малюська в четверг, 6 августа, примет участие в мероприятии, посвященном началу большой распродажи тюрем.

Как сообщает пресс-служба Минюста во вторник, мероприятие будет проходить на территории первого объекта, который будет выставлен на продажу - государственного учреждения "Ирпенский исправительный центр (№ 132)", во время которого министр проинформирует о планах дальнейших продаж и направлениях использования полученных от реализации тюрем средств.

ГУ "Ирпенский исправительный центр (№ 132)" расположен в центре пгт Коцюбинское в 14 км от Киева. В соответствии с приказом Минюста, было принято решение об оптимизации учреждения путем его консервации. Последних осужденных перевели в другой исправительный центр в августе 2019 года.

"На продажу будут выставлены объекты недвижимости учреждения", - отметили в Минюсте.

Теги: #тюрьма #малюська #минюст
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