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15:47 04.08.2020

Абитуриентам, которые не могут зарегистрировать е-кабинет из-за ошибок в документах, не нужно получать их дубликаты - Минобразования

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Абитуриентам, которые не могут зарегистрировать е-кабинет из-за ошибок в документах, не нужно получать их дубликаты - Минобразования

Министерство образования и науки сообщает, что абитуриентам, которые не могут зарегистрировать е-кабинет из-за ошибок в документах о полном общем среднем образовании, не нужно получать их дубликаты.

«Абитуриентам, которые не могут зарегистрировать личный электронный кабинет из-за ошибок в документах о полном общем среднем образовании, необходимо обратиться к сервису поддержки электронных кабинетов поступающих (обеспечивается техническим администратором ГП "ИнфоРесурс"), направив на электронную почту ez@inforesurs.gov.ua соответствующего электронное письмо», - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

Отмечается, что к письму необходимо приложить: сканкопию (фото) свидетельства/аттестата об образовании, сертификата, паспорта и скриншоты с ошибкой.

В случае выявления ошибок, их временное исправление осуществляет ГП "ИнфоРесурс" без необходимости немедленной замены документа (изготовление дубликата) - это даст возможность поступающим подать электронные заявления.

В то же время, изготовление дубликатов должно быть осуществлено не позднее 1 ноября 2020 года.

Теги: #абитуриенты #минобразования
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