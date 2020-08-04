События

15:51 04.08.2020

В Киеве задержали очередного участника «Самообороны Крыма» — Стрижак

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В Киеве полиция задержала участника незаконного вооруженного формирования «Самооборона Крыма», который участвовал в незаконной аннексии полуострова Россией в 2014 году. Об этом сообщил глава ГУ Нацполиции Украины в АРК Виталий Стрижак.

В период аннексии подозреваемый дежурил с оружием на блокпосту на въезде в Ялту, после занимал должности в незаконно созданных оккупационных «органах власти». В 2016 году был награжден медалью «За возвращение Крыма».

Во время обысков, в том числе по месту жительства подозреваемого, полицейские обнаружили и изъяли вещи и документы, которые доказывают противоправную деятельность задержанного. «Задержан очередной участник так называемой «Самообороны Крыма». Полиция продолжает собирать данные о преступлениях, совершенных на территории полуострова. Каждый такой факт рано или поздно получит правовую оценку, а виновные предстанут перед судом», — заявил Виталий Стрижак.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины — участие в незаконно созданном вооруженном формировании. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 8 лет.

Напомним, 3 июня 2020 года ГУ Нацполиции в АРК сообщило о подозрении омоновцу, который в 2016 году избил жителя оккупированного Севастополя за украинскую символику. У мужчины диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом основания черепа, переломы орбиты и костей носа. Омоновец повалил мужчину на землю, связал руки пластиковыми стяжками и больше трех часов удерживал в таком положении, не давая возможности оказать ему медицинскую помощь.

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Интерфакс-Украина
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