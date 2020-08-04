Бывшего боевика "Самообороны Крыма" задержали в Киеве правоохранители

Крымские правоохранители задержали в Киеве бывшего боевика "Самообороны Крыма", сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины во вторник.

"У злоумышленника провели обыск по нынешнему месту его проживания. При обыске следователи изъяли документы и другие вещественные доказательства. Задержанному инкриминируют участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях", - говорится в сообщении на странице МВД Украины в соцсети Фейсбук.