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15:21 04.08.2020

Власти Львова не будут ужесточать карантин в связи с отнесением города к оранжевой карантинной зоне

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Власти Львова не будут ужесточать карантин в связи с отнесением города к оранжевой карантинной зоне

Учреждения физической культуры, спорта и гостинрицы Львова продолжат работать, сообщают городские власти.

"Городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС адаптировала решение государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС и постановление Кабмина о введении во Львове "оранжевой" зоны карантина. Работа большинства учреждений в городе не меняется при условии соблюдения противоэпидемических требований, использование масок, дезинфекторов, дистанции и тому подобное. Также отдельно будут проверены рынки, супермаркеты, ТРЦ, учреждения спорта и заведения общепита на соблюдение карантинных требований", - говорится на сайте горсовета.

Львовский горсовет в очередной раз призвал жителей и гостей города быть осторожными, соблюдать все рекомендации по карантину, находиться в помещениях в масках или респираторах, использовать антисептики, соблюдать физической дистанции и тому подобное.

В свою очередь мэр Львова Андрей Садовый пояснил в "Фейсбук": "Фитнес-центры и хостелы во Львове будут работать с соблюдением всех карантинных норм. Мониторинговые группы будут проверять соблюдение этих правил. Дополнительно адаптировать город с правилами "оранжевой" зоны необходимости нет, потому что мы живем в этом режиме последние шесть месяцев".

Как сообщалось, с 1 августа в Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина. Регионы поделены на четыре зоны по уровню эпидемической опасности. В "красную" зону внесли Луцк, Тернополь, а также Кицманский район Черновицкой области.

Львов и Ивано-Франковск попали в "оранжевую" зону: запрещена работа хостелов и турбаз, развлекательных заведений и ресторанов ночью, а также спортзалов, фитнес-центров, заведений культуры.

Ранее ужесточать карантинные меры отказались горсоветы Луцка и Тернополя.

Теги: #львов #коронавирус #львовская_область
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