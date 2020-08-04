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14:18 04.08.2020

Киев должен быть технологичным, современным и комфортным городом – Кличко

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Киев должен быть технологичным, современным и комфортным городом – Кличко

Киев. 4 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Мэр Киева Виталий Кличко продемонстрировал работу интерактивной системы, с помощью которой может контролировать происходящие в городе процессы, не выходя из рабочего кабинета.

На своей странице в соцсети Facebook Кличко опубликовал видео о том, как "умные" технологии помогают ему в управлении столицей.

"Система Smart Сity, которую Киев ввел несколько лет назад, сделала муниципальное управление более эффективным и прозрачным, а жителям города предоставила много удобных сервисов. Я убежден, что Киев должен быть технологичным, современным и комфортным городом. И мы все для этого делаем", - отметил мэр столицы.

"Центр управления полетом — можно так назвать. Контроль различных сфер города: транспорт, собственность, бюджет, камеры наблюдения, медицинские учреждения. Все это можно увидеть на экране в режиме реального времени. Например, поступления и расходы из бюджета. Или как происходит электронная запись к врачам. Мы также видим мониторинг обращений по линии "15-51". Из этого кабинета, из офиса, я могу проконтролировать немало процессов, происходящих в городе", — поделился городской голова Киева.

По его словам, каждая единица коммунального общественного транспорта и спецтехники оборудована GPS-трекерами. И можно в режиме онлайн отслеживать, где сейчас эта техника находится, и какую задачу выполняет.

Также к системе подключены почти 10тыс. камер видеонаблюдения, установленных в рамках проекта "Безопасная столица". С их помощью, подчеркнул Кличко, уже удалось раскрыть немало преступлений в городе.

Теги: #кличко #технологии
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