В Италии насчитали 1,5 млн случаев заражения COVID-19 - в 6 раз больше, чем предполагалось до сих пор

Около 1,5 млн итальянцев переболели коронавирусом COVID-19 с февраля по июнь, пишет газета "Коррьере делла сера" со ссылкой на проведенное в стране серологическое исследование населения.

Это в шесть раз больше, чем считалось до настоящего времени.

Столь разные оценки связаны с тем, что до сих пор в Италии данные о заболевших поступали только по итогам тестов на коронавирус. Теперь же медики проверили, у какого числа итальянцев есть в крови антитела, позволяющие бороться с COVID-19. Их наличие указывает, что человек за последние месяцы переболел вирусом и выработал иммунитет.

В серологическом исследовании приняли участие почти 65 тыс. чел. Затем исследователи составили пропорцию, чтобы получить данные о ситуации с коронавирусом по стране. В итоге выяснилось: у 2,5% итальянцев есть антитела против COVID-19.

Италия - одна из европейских стран, больше всего пострадавших от коронавируса. Особенно сложная обстановка весной 2020 года складывалась на севере страны.