Минздрав подготовил поручение ОГА подготовить коечный фонд для возможного роста заболеваемости COVID-19 осенью – Ляшко

Министр здравоохранения Максим Степанов подготовил поручение областным госаминистрациям подготовить коечный фонд для возможного роста заболеваемости COVID-19, который ожидается осенью, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Тенденции по распространению COVID-19 не позитивные, в Европе сейчас начинается вторая волна, начинается рост заболеваемости в Германии, Швейцарии, значительно растет количество случаев в Испании. Мы прогнозируем, что в Украине может быть увеличение количества случаев COVID-19 во время эпидсезона заболеваемости ОРВИ от октября до апреля. Поэтому министр здравоохранения подготовил поручение облгосадминистрациям подготовить коечный фонд для возможного увеличения случаев COVID-19», - сказал он на брифинге во вторник.

Ляшко отметил, что в больницах, которые будут готовиться, в частности, должен быть подведен кислород, к койкам, отведенным для пациентов с COVID-19, также эти больницы должны быть обеспечены противовирусными препаратами, средствами индивидуальной защиты.

"Мы должны готовиться, пока у нас есть время. Сейчас система здравоохранение с больницами первой и второй волны справляется с нагрузкой, но мы прогнозируем увеличение количества случаев, поэтому призываем всех придерживаться норм, вакцинироваться против инфекционных заболеваний и выполнять все ограничения", - подчеркнул он.