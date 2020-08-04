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13:24 04.08.2020

Две провокации с использованием подствольных гранатометов зафиксированы с начала суток на Донбассе – Минобороны

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Две провокации с использованием подствольных гранатометов зафиксированы с начала суток на Донбассе – Минобороны

С начала суток вторника, 4 августа, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе со стороны противника зафиксировано по одной провокации с использованием подствольных гранатометов на каждом из направлений, сообщает Минобороны Украины.

"Так, на Луганском направлении после шести часов утра один выстрел раздался вблизи Майорска. А на Донецком - в половине третьего ночи противник совершил один выстрел в направлении населенного пункта Пески", - сообщил во время ежедневного брифинга полковник Максим Праута из пресс-центра Министерства обороны Украины.

Он отметил, что украинские военные в ответ на эти провокации огонь не открывали, полностью контролируя ситуацию.

Представитель пресс-центра Минобороны сообщил, что с момента начала действия режима прекращения огня на Донбассе констатируется отсутствие боевых потерь и раненых в рядах Объединенных сил, в том числе в течение прошлых и текущих суток. Военнослужащие ВСУ и других составляющих сил обороны продолжают выполнять задачи по назначению.

Праута отметил, что в понедельник, 3 августа, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации было зафиксировано 3 огневых провокации, на которые украинские военнослужащие также огонь не открывали.

"В то же время, строго соблюдая условия прекращения огня, Объединенные силы готовы адекватно действовать в случае возникновения угрозы личному составу наших подразделений во время вражеского обстрела, или угрозы захвата территории", - подчеркнул он.

Теги: #оос #минобороны
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