В Польше новый антирекорд - 680 заболевших COVID-19 за сутки

В Польше новый антирекорд роста количества инфицирования COVID-19 за сутки: на утро вторника подтверждены 680 новых случаев инфицирования, выздоровели 175, умерли 6 человек из числа ранее заболевших, сообщается на портале worldometers.info.

Днем ранее, 3 августа, сообщалось о 575 новых случаев инфицирования, 172 выздоровевших, 1 жертва вируса, 31 июля было 657 инфицированных, а 1 августа – 658 заболевших за сутки

В настоящее время активных больных в Польше 11 355 человек, что на 499 больше, чем днем ранее.

Всего с начала пандемии зафиксированы 48 149 случаев инфицирования, умерли 1 738 человек, выздоровели 35 056 человек.