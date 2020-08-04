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13:13 04.08.2020

Выражать оптимизм по поводу будущей вакцины против COVID-19 еще рано - бельгийский иммунолог

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Выражать оптимизм по поводу будущей вакцины против COVID-19 еще рано - бельгийский иммунолог

Бельгийский ученый-иммунолог Эрик Мюрай считает неоправданным преждевременный оптимизм по поводу эффективности будущей вакцины против коронавируса и призывает к осторожности.

"Нет никакой абсолютной гарантии, что удастся произвести вакцину, отвечающую всем критериям. Некоторые слишком оптимистичные объявления меня шокируют", - заявил иммунолог в интервью газете "Либр Бельжик", опубликованном во вторник.

По его словам, при том, что беспрецедентные средства вложены в то, чтобы попытаться быстро получить вакцину против COVID-19, ничто тем не менее не гарантирует результата на высоте ожиданий.

Директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус не исключил в минувший понедельник, что "волшебное средство" от коронавируса может никогда не быть найдено.

"Несколько вакцин в настоящее время проходят третий этап клинических испытаний, и мы все надеемся получить эффективные вакцины, которые могут помочь предотвратить заражение людей. Но сейчас волшебного средства не существует, и его может никогда и не быть", - заявил он на пресс-конференции в Женеве.

"На данный момент к основным (потребностям - ИФ) общественного здравоохранения и контроля над болезнями сводится остановка вспышек заражений. Тестирование, изоляция, лечение пациентов, отслеживание их контактов и изоляция. Нужно все это делать. Информировать, расширять возможности и слушать сообщества", - добавил Гебрейесус.

Комментируя это заявление в интервью телеканалу RTBF, официальный представитель бельгийской медицинской администрации по вопросам борьбы против пандемии коронавируса Фредерик Жакоб сказала: "Я не очень хорошо знаю, на чем основывается директор ВОЗ. Ясно, что мы с нетерпением ожидаем эту вакцину".

Она указала на то, что в настоящий момент "все еще нет эффективного антивирусного лечения, проводятся антивоспалительные лечения".

Но даже когда удастся разработать вакцину, объяснила эксперт, нужно будет видеть ее эффективность. "Нужно будет знать, в течение какого времени она эффективна, достаточно ли одной дозы или нужны повторные дозы".

"То есть еще предстоит ответить на эти вопросы, чтобы знать, может ли население быть полностью вакцинированным, что было бы идеальным для такого рода вируса", - считает Жакоб.

Теги: #коронавирус #вакцина #мнение
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