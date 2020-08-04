События

12:32 04.08.2020

Сухо и жарко будет в Украине в ближайшие дни, и лишь на крайнем западе страны вероятны кратковременные дожди

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Сухо и жарко будет в Украине в ближайшие дни, и лишь на крайнем западе страны вероятны кратковременные дожди

В ближайшие сутки, 5 августа, продолжающий поступать с Западной Европы теплый воздух охватит большую часть территории Украины, в поле повышенного атмосферного давления в большинстве областей будет сухо, лишь на крайнем западе страны вероятны отдельные кратковременные дожди, сообщает во вторник Укргидрометцентр.

В среду на Закарпатье и Прикарпатье местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-18°, днем 27-32°, в Карпатах 20-24°.

В Киеве - без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16 °, днем около 30°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 5 августа самая высокая температура днем была 38,1 в 2010г., самая низкая ночью 7,6 в 1907г.

На четверг, 6 августа, синоптики прогнозируют в Украине погоду без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 13-18°, днём 27-32°; на юге страны ночью 17-22°, днём 30-35°.

В Киеве в четверг без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем около 30°.

4 августа в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 22-26°; в Днепре в пределах Киева 22°.

Теги: #погода #прогноз
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