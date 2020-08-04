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12:16 04.08.2020

Полторы сотни бойцов Сухопутных войск ВСУ начали подготовку в рамках миссии Orbital под руководством британских инструкторов

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Полторы сотни бойцов Сухопутных войск ВСУ начали подготовку в рамках миссии Orbital под руководством британских инструкторов

На Днепропетровщине около 150 военнослужащих со всей Украины под руководством британских инструкторов начали месячный учебный курс по индивидуальной подготовке в рамках миссии Orbital, сообщает во вторник пресс-служба Минобороны Украины.

"Полученные навыки они распространят в войсках в качестве инструкторов учебных батальонов и специалистов по боевой подготовке отдельных воинских частей. Курсанты имеют боевой опыт и представляют все четыре оперативных командования Сухопутных войск ВС Украины. После завершения курса "Индивидуальная подготовка" они получат сертификаты и будут учить украинских военнослужащих по новым стандартам", - говорится в сообщении.

Местом проведения обучения Новомосковский полигон был выбран не случайно. В прошлом году в рамках миссии Orbital инструкторы учебного батальона 239-го общевойскового полигона уже прошли такую подготовку и теперь помогают британским коллегам в проведении более масштабного учебного курса.

"Из нашего учебного батальона отобрано семь инструкторов, которые будут контролировать курс подготовки и работать в полном взаимодействии с британскими инструкторами для того, чтобы им было легче, поскольку некоторые иностранцы здесь впервые. В 2019 году учебный батальон был укомплектован на 100% инструкторским составом. Это специалисты по огневой подготовке, тактической медицине, связи, топографии, инженерной и тактической подготовке. Срок подготовки наших специалистов составляет 32 суток. Когда бригада выходит на восстановление боеспособности, наши инструкторы проводят с военнослужащими занятия по совершенствованию навыков по каждой из дисциплин с учетом опыта и стандартов, которые нам передали британцы", - отметил командир учебного батальона 239-го общевойскового полигона.

По его словам, отличие украинского и британского подходов к подготовке в том, что в ВС Украины упор больше делают на коллективных занятиях, а британцы работают с меньшими группами - один инструктор ведет группу из пяти-шести человек, до тех пор, когда каждый курсант полностью усвоит материал и выполнит все практические упражнения.

Теги: #всу #великобритания #украина #orbital
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