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12:09 04.08.2020

Ситуация с финансированием ВАКС в период эпидемии коронавируса сложная, но базовые потребности суда обеспечены – Танасевич

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Ситуация с финансированием ВАКС в период эпидемии коронавируса сложная, но базовые потребности суда обеспечены – Танасевич

Уменьшение судейского вознаграждения в период эпидемии COVID-19 не приведет к зависимости судей, но тенденция массового увольнения вероятна, считает глава Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) Елена Танасевич.

В эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" Танасевич рассказала, что после внесения изменений в закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2020 год" произошло сокращение расходов развития ВАКС на более чем 82 млн грн, что составляет 22% годового бюджета суда.

"С начала 2020 года бюджетный запрос был удовлетворен только на 80%, то есть, пока объем финансирования потребностей суда чуть меньше 60%. Кроме того, на период карантина судьям и работникам Высшего антикоррупционного суда установлено ограничение выплат судейского вознаграждения и заработных плат в пределах 38 тыс. грн", - уточнила глава суда.

Вместе с тем, она заверила, что перераспределение бюджета в условиях эпидемии не повлияет на осуществление судом правосудия. "В настоящее время Высший антикорсуд способен обеспечить базовые потребности для организации правосудия, однако, в целом ситуация действительно сложная".

Отвечая на вопрос о том, может ли значительное сокращение зарплаты судей ВАКС стать фактором их зависимости, глава ВАКС сказала: "Не думаю, что временное уменьшение размера судейского вознаграждения способно сделать судей зависимыми. Правда, для посторонних наблюдателей это очень тревожный сигнал: защитники уже заявляли отвод коллегии судей именно на этом основании - уменьшение размера судейского вознаграждения, по их мнению, может свидетельствовать о зависимости суда от других ветвей государственной власти и предвзятости в принятии решений".

Что касается тенденции увольнения судей, то, по словам Танасевич, в целом в судебной системе Украины такая тенденция есть и может коснуться и ВАКС.

"Относительно тенденции массового увольнения, то ее появление является вероятным. Не секрет, что за весь 2019 год на общих основаниях (в отставку по собственному желанию и по состоянию здоровья) уволились 148 судей, а только за I полугодие 2020 года - уже 119. Конечно, изменение существенных условий труда, состоявшееся в одностороннем порядке и фактически на неопределенный срок, не будет способствовать формированию уверенности в завтрашнем дне", - сказала она.

"Несмотря на все ограничения (карантинные ограничения по недопущению распространения коронавируса – ИФ-У), а также после нескольких подтвержденных случаев заболевания судей и работников суда COVID-19, Высший антикоррупционный суд в полном составе продолжает осуществлять правосудие", - подчеркнула глава ВАКС.


Полный текст интервью с Еленой Танасевич будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #финансирование #вакс #танасевич
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