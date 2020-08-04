Рейсы Wizz Аir из украинских городов в Таллинн отменены до 9 августа включительно - авиакомпания

Рейсы венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air из украинских городов в Таллинн (Эстония) отменены до 9 августа 2020 года включительно, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе авиаперевозчика.

"В настоящее время авиакомпания выполняет лимитированное количество рейсов в связи с ограничениями на путешествия. Рейсы Wizz Air из украинских городов в Таллинн отменены до 9 августа 2020 включительно. Мы внимательно следим за ситуацией, поскольку восстановление рейсов зависит от официальных решений компетентных органов как в стране прибытия, так и выезда", - заявили в Wizz Air.

Авиакомпания также отметила, что выполняет рейсы согласно правилам и рекомендациям правительств стран, предоставляя услуги тем пассажирам, которые имеют соответствующие разрешения для осуществления путешествий.

Помимо этого, Wizz Air напоминает пассажирам, что до поездки они ответственны за то, чтобы ознакомится с ограничениями на путешествия, введенными страной прибытия.