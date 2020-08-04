В Волынской области усилили карантин – ОГА

Региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила усилить карантин на территории области для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщается на сайте Волынской областной государственной администрации (ОГА).

"Во исполнение постановления Кабинета министров Украины от 22 июля 2020 года №641, которым каждый регион страны разделен на разные уровни эпидемической опасности, в области приняты противоэпидемические мероприятия в соответствии с определенными правительством зонами (зеленой, желтой, оранжевой и красной)", - говорится в обнародованном в понедельник по итогам заседания комиссии сообщении.

В начале заседания региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС в понедельник глава Волынской облгосадминистрации Юрий Погуляйко отметил: "Хочу всех попросить без политики и с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Сейчас мы все подробно обсудим и разберемся. Главный государственный санитарный врач области сейчас все расскажет о красной, оранжевой и зеленой зонах. Мы сегодня должны принять правильное решение, которое все городские головы должны выполнить".

В пресс-службе ОГА напомнили, что город Луцк по уровню распространения эпидемической опасности COVID-19 попал в красную зону, Луцкий и Любашевский - в оранжевую, город Нововолынск, Гороховский, Киверцовский, Гороховский, Маневицкий и Терейской районы - в желтый.

"Красная" зона означает строгий карантин. Поэтому главный государственный врач области Наталия Янко рассказала, почему административный центр области попал в "красный" уровень эпидемической опасности.

"Поскольку в области в день проведения государственной ТЭБ и ЧС было превышение двух из четырех целевых показателей, учитывался вклад каждой отдельной административной единицы. На территории города Луцк показатель динамики роста случаев инфицирования составил 68%, что соответствует красному уровню опасности. Он должен не превышать 50%", - сообщила Янко.

Как отметила главный санврач, показатели рассчитываются автоматически в программе, которая и определяет к какому уровню отнести ту или иную территорию. Решение Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС просматривает каждые 7 дней.

"Всего на Волыни анализ текущей эпидемической ситуации свидетельствует, что на сегодня несоответствие есть по 1 из 4 определенных критериев, которые вычитаются при определении уровня эпидемической опасности. Это касается коэффициента выявления случаев инфицирования, который превышает рекомендованные 11%. Однако, данный показатель приобрел тенденцию к снижению и на сегодня составляет 17,5% против 21% (по состоянию на 26 июля). Показатель динамики роста случаев инфицирования начал снижаться и на сегодня составляет минус 18% (при рекомендуемом не более + 10%). Снижение происходит с конца июля, когда он составлял +48%", - говорится в сообщении.

Следовательно, отмечают в пресс-службе ОГА, члены комиссии решили принять соответствующие противоэпидемические мероприятия в соответствии с зонами эпидемической опасности, как установлено в постановлении Кабмина.

"Вместе с этим, решили обратиться в Кабмин, Минздрав, Центр общественного здоровья с предложением пересмотра методики определения уровня эпидемической опасности распространения заболеваемости COVID-19, в частности о нецелесообразности применения показателя "вклад единицы в превышение региона", который искажает объективность полученных результатов", - говорится в сообщении.

Как отметила председатель областного совета Ирина Вахович, именно коэффициент локализации выявления случаев и повлиял на результаты по Луцку. Она убеждена, что это погрешность методики определения и ее необходимо пересмотреть. Согласился с этим и глава ОГА, который отметил, что в соседних областях ситуация значительно хуже.

"Показатели считаются за последнюю неделю. Поэтому, думаю, что до конца недели ситуация в области значительно улучшится и у нас не будет красного уровня эпидемической опасности в Луцке. Сегодня мы должны выполнить постановление Кабмина и решения Государственной комиссии ТЭБ и ЧС, которое нам показали", - резюмировал Погуляйко.