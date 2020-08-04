В ВСУ за сутки выявлены 16 новых заболевших коронавирусом

По состоянию на 10:00 вторника, 4 августа, в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 221 человек.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 16 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19", - указано в сводке Командования медсил ВСУ, опубликованной на странице в соцсети Facebook.

Из них в учреждениях здравоохранения находится один человек (Военно-медицинский клинический центр Южного региона - один военнослужащий). Состояние здоровья пациента удовлетворительное, он получает необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 15 человек (Киевская область - 1 военнослужащий и 3 работника ВСУ, Одесская область - 2 военнослужащих, Ривненская область - 1 работник ВСУ, Черниговская область - 1 военнослужащий, Житомирская область - 5 работников ВСУ, Хмельницкая область - 2 военнослужащих). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего за время пандемии выздоровели - 640 человек, летальных случаев - 5. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 495 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 164 человека.