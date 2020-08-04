События

10:52 04.08.2020

В Киеве 108 человек заболели коронавирусом за сутки, выздоровели вдвое меньше - Кличко

1 мин читать
В Киеве 108 человек заболели коронавирусом за сутки, выздоровели вдвое меньше - Кличко

Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось за минувшие сутки еще на 108 человек, трое заболевших скончались, а выздоровели 50 пациентов, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Среди заболевших: 53 женщины в возрасте от 19 до 92 лет; 46 мужчин в возрасте от 19 до 80 лет; 6 девочек от 9 до 13 лет и 3 мальчика от 1 до 15 лет. Заболели в том числе и четверо медработников", - написал Кличко во вторник утром в своем телеграмм-канале.

По его информации, в больницы Киева госпитализировали 13 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 50 пациентов. Всего коронавирус преодолели 3 044 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 21. В Днепровском - 18. В Печерском и Святошинском районе - по 13 случаев.

Всего коронавирус унес жизни 138 киевлян.

На сегодня в столице уже 8 662 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:07 04.08.2020
Злоумышленнику, угрожавшему взрывом в бизнес-центре в Киеве, сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения – прокуратура

Злоумышленнику, угрожавшему взрывом в бизнес-центре в Киеве, сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения – прокуратура

09:35 04.08.2020
Количество больных COVID-19 выросло в половине областей Украины и в Киеве

Количество больных COVID-19 выросло в половине областей Украины и в Киеве

09:33 04.08.2020
Украина сняла запрет на экспорт средств индивидуальной защиты - торгпред

Украина сняла запрет на экспорт средств индивидуальной защиты - торгпред

09:05 04.08.2020
В Украине за сутки выявлен 1061 новый случай заражения COVID-19, 737 выздоровевших, 26 новых жертв вируса

В Украине за сутки выявлен 1061 новый случай заражения COVID-19, 737 выздоровевших, 26 новых жертв вируса

08:31 04.08.2020
Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 18,2 млн человек, число жертв - 692 тысячи

Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 18,2 млн человек, число жертв - 692 тысячи

08:01 04.08.2020
С 6 по 14 августа на Лыбидской площади в Киеве частично ограничат движение

С 6 по 14 августа на Лыбидской площади в Киеве частично ограничат движение

07:45 04.08.2020
Число заражений коронавирусом в Казахстане превысило 93,8 тысяч

Число заражений коронавирусом в Казахстане превысило 93,8 тысяч

06:17 04.08.2020
Киевский фуникулер возобновит работу 22 августа после ремонтных работ

Киевский фуникулер возобновит работу 22 августа после ремонтных работ

02:47 04.08.2020
Коронавирус в США отступает – Трамп

Коронавирус в США отступает – Трамп

19:57 03.08.2020
На Харьковщине переболевшие COVID-19 медики начнут получать выплаты из облбюджета в ближайшее время

На Харьковщине переболевшие COVID-19 медики начнут получать выплаты из облбюджета в ближайшее время

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За почти год работы ВАКС вынес 13 обвинительных приговоров и один оправдательный – глава суда

Злоумышленнику, угрожавшему взрывом в бизнес-центре в Киеве, сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения – прокуратура

Глава ВАКС: не стоит демонизировать представление относительно конституционности антикоррупционного суда

В Украине за сутки выявлен 1061 новый случай заражения COVID-19, 737 выздоровевших, 26 новых жертв вируса

За минувшие сутки российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе, с начала текущих зафиксирована одна провокация со стороны противника

ПОСЛЕДНЕЕ

За почти год работы ВАКС вынес 13 обвинительных приговоров и один оправдательный – глава суда

Более 37тыс. взрывоопасных предметов, в том числе почти 600 авиабомб, изъяли и уничтожили пиротехники ГСЧС Украины с начала года

"Укрзализныця" уволит сотрудников, из-за халатности которых мужчина проник в поезд "Киев-Мариуполь" и избил пассажирку

В ГСЧС предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве областей Украины

Глава ВАКС: не стоит демонизировать представление относительно конституционности антикоррупционного суда

В Беларуси начинается досрочное голосование на выборах президента

За минувшие сутки российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе, с начала текущих зафиксирована одна провокация со стороны противника

Подготовительное рассмотрение дела "Киотских денег" перенесено на 25 августа

ВАСУ избрал меру пресечения экс-чиновнику ВСУ, подозреваемому в злоупотреблениях, при обустройстве полигона нанесшего более 37 млн грн убытков

В Сумах на карантин закрыли роддом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА