В Киеве 108 человек заболели коронавирусом за сутки, выздоровели вдвое меньше - Кличко

Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось за минувшие сутки еще на 108 человек, трое заболевших скончались, а выздоровели 50 пациентов, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Среди заболевших: 53 женщины в возрасте от 19 до 92 лет; 46 мужчин в возрасте от 19 до 80 лет; 6 девочек от 9 до 13 лет и 3 мальчика от 1 до 15 лет. Заболели в том числе и четверо медработников", - написал Кличко во вторник утром в своем телеграмм-канале.

По его информации, в больницы Киева госпитализировали 13 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 50 пациентов. Всего коронавирус преодолели 3 044 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 21. В Днепровском - 18. В Печерском и Святошинском районе - по 13 случаев.

Всего коронавирус унес жизни 138 киевлян.

На сегодня в столице уже 8 662 подтвержденных случая заболевания COVID-19.