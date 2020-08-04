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10:43 04.08.2020

За почти год работы ВАКС вынес 13 обвинительных приговоров и один оправдательный – глава суда

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За почти год работы ВАКС вынес 13 обвинительных приговоров и один оправдательный – глава суда

За почти год работы Высший антикоррупционный суд Украины (ВАСК) вынес 13 обвинительных приговоров, и сейчас на рассмотрении суда находится 172 уголовных производства, сообщила глава ВАКС Елена Танасевич.

"Сейчас на рассмотрении по существу предъявленного обвинения в Высшем антикоррупционном суде находится 172 уголовных производства. По абсолютному большинству этих производств суд находится на стадии исследования доказательств. За период с 5 сентября 2019 года по настоящий момент суд вынес 14 приговоров: 13 обвинительных (7 из них - на основании соглашений о признании вины) и 1 – оправдательный", - рассказала Танасевич в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Говоря об уровне доверия общества к суду, Танасевич отметила, что он "напрямую зависит от уровня профессионализма судей, от справедливости и обоснованности их решений, от скромности и сдержанности судей в быту, от культуры общения не только в зале судебных заседаний, но и в повседневной жизни".

"Быть судьей - это высокая честь, это стиль жизни и образ мышления",- выразила убеждение глава ВАКС.

Вместе с тем она добавила: "К сожалению, в украинских реалиях можно наблюдать акции целенаправленной дискредитации конкретных судей и судебной власти в целом, или слышать публичную критику, а иногда откровенную ложь и даже бранные слова в медиа-пространстве или социальных сетях".

По словам Танасевич, для того, чтобы сформировать доверие к деятельности ВАКС, был создан отдел коммуникаций, избраны судьи-спикеры, оперативно подается информация о рассмотрении дел и проводятся онлайн-трансляции заседаний.

"Эта масштабная система мероприятий, на самом деле, является вынужденным шагом. Но она позволяет суду освещать свою деятельность самостоятельно и противостоять искажению информации. Надеюсь, что это позволит умеренным гражданам сформировать объективное мнение о деятельности суда и будет способствовать сохранению доверия общества", - подытожила глава ВАКС.


Полный текст интервью с Еленой Танасевич будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #танасевич #приговор #вакс
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