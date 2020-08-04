Более 37тыс. взрывоопасных предметов, в том числе почти 600 авиабомб, изъяли и уничтожили пиротехники ГСЧС Украины с начала года

Пиротехнические подразделения Госслужбы Украины по ЧС ежедневно проводят работы по обследованию территории страны, выявлению, изъятию и уничтожению взрывоопасных предметов времен прошлых войн и только за прошедшие сутки, 3 августа, осуществили 46 выездов, в ходе которых выявили 393 боеприпаса, в том числе 1 авиационную бомбу.

"Всего с начала года пиротехнические подразделения ГСЧС изъяли и уничтожили 37 тыс. 129 взрывоопасных предметов, в том числе 586 авиационных бомб", - говорится в обнародованном на сайте ГСЧС Украины во вторник утром сообщении.

Так, 3 августа в Одесской области, за пределами с. Розовка Саратского района, во время планового обследования на наличие взрывоопасных предметов пиротехники обнаружили один артснаряд калибра 152 мм. В этот же день в Овидиопольском районе за пределами пгт Великодолинское местный житель нашел артснаряд калибра 76 мм", - говорится в обнародованном на сайте ГСЧС Украины во вторник утром сообщении.

В этот же день группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ ГСЧС в Хмельницкой области уничтожила 2 артснаряда калибра 152 мм. Эти взрывоопасные предметы обнаружены во время проведения ремонтных работ автодороги Р-48 в г.Хмельницкий и неподалеку с. Криваченци Волочисского района.

Кроме того продолжаются работы по разминированию освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей.

Так, в течение 3 июля подразделения ГСЧС Украины на территории Донецкой области, где проводится операция Объединенных сил, было обследовано 1,28 га территории и обнаружено и изъято 40 взрывоопасных предметов.

"На Луганщине пиротехническими расчетами было обследовано 1,5 га территории области в Станично-Луганьском и Попаснянском районах, где обнаружены и изъяты 16 артиллерийских снарядов, 14 минометных мин, 2 гранаты и 2 единицы инженерных боеприпасов. Также, в рамках реализации совместного проекта ГСЧС и Датского совета по делам беженцев/Датской группы по разминированию, по очистке (разминированию) загрязненной взрывоопасными предметами территории Луганщины, было обследовано 0,1942 га в Попаснянском районе, где взрывоопасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в очередной раз обращается к гражданам с просьбой соблюдать правила безопасного обращения с взрывоопасными или неизвестными предметами.