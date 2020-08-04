События

10:41 04.08.2020

Более 37тыс. взрывоопасных предметов, в том числе почти 600 авиабомб, изъяли и уничтожили пиротехники ГСЧС Украины с начала года

2 мин читать
Более 37тыс. взрывоопасных предметов, в том числе почти 600 авиабомб, изъяли и уничтожили пиротехники ГСЧС Украины с начала года

Пиротехнические подразделения Госслужбы Украины по ЧС ежедневно проводят работы по обследованию территории страны, выявлению, изъятию и уничтожению взрывоопасных предметов времен прошлых войн и только за прошедшие сутки, 3 августа, осуществили 46 выездов, в ходе которых выявили 393 боеприпаса, в том числе 1 авиационную бомбу.

"Всего с начала года пиротехнические подразделения ГСЧС изъяли и уничтожили 37 тыс. 129 взрывоопасных предметов, в том числе 586 авиационных бомб", - говорится в обнародованном на сайте ГСЧС Украины во вторник утром сообщении.

Так, 3 августа в Одесской области, за пределами с. Розовка Саратского района, во время планового обследования на наличие взрывоопасных предметов пиротехники обнаружили один артснаряд калибра 152 мм. В этот же день в Овидиопольском районе за пределами пгт Великодолинское местный житель нашел артснаряд калибра 76 мм", - говорится в обнародованном на сайте ГСЧС Украины во вторник утром сообщении.

В этот же день группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ ГСЧС в Хмельницкой области уничтожила 2 артснаряда калибра 152 мм. Эти взрывоопасные предметы обнаружены во время проведения ремонтных работ автодороги Р-48 в г.Хмельницкий и неподалеку с. Криваченци Волочисского района.

Кроме того продолжаются работы по разминированию освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей.

Так, в течение 3 июля подразделения ГСЧС Украины на территории Донецкой области, где проводится операция Объединенных сил, было обследовано 1,28 га территории и обнаружено и изъято 40 взрывоопасных предметов.

"На Луганщине пиротехническими расчетами было обследовано 1,5 га территории области в Станично-Луганьском и Попаснянском районах, где обнаружены и изъяты 16 артиллерийских снарядов, 14 минометных мин, 2 гранаты и 2 единицы инженерных боеприпасов. Также, в рамках реализации совместного проекта ГСЧС и Датского совета по делам беженцев/Датской группы по разминированию, по очистке (разминированию) загрязненной взрывоопасными предметами территории Луганщины, было обследовано 0,1942 га в Попаснянском районе, где взрывоопасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в очередной раз обращается к гражданам с просьбой соблюдать правила безопасного обращения с взрывоопасными или неизвестными предметами.

Теги: #пиротехника #гсчс #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:52 04.08.2020
В ГСЧС предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве областей Украины

В ГСЧС предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве областей Украины

09:35 04.08.2020
Количество больных COVID-19 выросло в половине областей Украины и в Киеве

Количество больных COVID-19 выросло в половине областей Украины и в Киеве

09:05 04.08.2020
В Украине за сутки выявлен 1061 новый случай заражения COVID-19, 737 выздоровевших, 26 новых жертв вируса

В Украине за сутки выявлен 1061 новый случай заражения COVID-19, 737 выздоровевших, 26 новых жертв вируса

10:12 03.08.2020
Сводный платежный баланс Украины в июне-2020 сведен с профицитом $978 млн

Сводный платежный баланс Украины в июне-2020 сведен с профицитом $978 млн

09:35 03.08.2020
Количество выздоровевших после Covid-19 за сутки превысило количество заболевших только в Черновицкой области

Количество выздоровевших после Covid-19 за сутки превысило количество заболевших только в Черновицкой области

08:39 03.08.2020
На Крещатике в Киеве мужчина совершил поджог автомобиля

На Крещатике в Киеве мужчина совершил поджог автомобиля

07:20 03.08.2020
Российские наемники дважды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали

Российские наемники дважды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали

05:37 03.08.2020
Вандал пояснил свои действия на Трухановом острове

Вандал пояснил свои действия на Трухановом острове

04:37 03.08.2020
В Николаеве в ДТП пострадали семь человек, среди которых трое детей

В Николаеве в ДТП пострадали семь человек, среди которых трое детей

23:57 02.08.2020
На Буковине зафиксированные новые случаи COVID-19 превысили июньские показатели

На Буковине зафиксированные новые случаи COVID-19 превысили июньские показатели

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За почти год работы ВАКС вынес 13 обвинительных приговоров и один оправдательный – глава суда

Злоумышленнику, угрожавшему взрывом в бизнес-центре в Киеве, сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения – прокуратура

Глава ВАКС: не стоит демонизировать представление относительно конституционности антикоррупционного суда

В Украине за сутки выявлен 1061 новый случай заражения COVID-19, 737 выздоровевших, 26 новых жертв вируса

За минувшие сутки российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе, с начала текущих зафиксирована одна провокация со стороны противника

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве 108 человек заболели коронавирусом за сутки, выздоровели вдвое меньше - Кличко

За почти год работы ВАКС вынес 13 обвинительных приговоров и один оправдательный – глава суда

"Укрзализныця" уволит сотрудников, из-за халатности которых мужчина проник в поезд "Киев-Мариуполь" и избил пассажирку

Злоумышленнику, угрожавшему взрывом в бизнес-центре в Киеве, сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения – прокуратура

Глава ВАКС: не стоит демонизировать представление относительно конституционности антикоррупционного суда

В Беларуси начинается досрочное голосование на выборах президента

Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 18,2 млн человек, число жертв - 692 тысячи

С 6 по 14 августа на Лыбидской площади в Киеве частично ограничат движение

Число заражений коронавирусом в Казахстане превысило 93,8 тысяч

За минувшие сутки российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе, с начала текущих зафиксирована одна провокация со стороны противника

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА