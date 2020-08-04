"Укрзализныця" уволит сотрудников, из-за халатности которых мужчина проник в поезд "Киев-Мариуполь" и избил пассажирку

АО "Укрзализныця" (УЗ) уволит сотрудников, из-за халатности которых посторонний мужчина проник в поезд №9/10 Киев-Мариуполь и избил пассажирку.

Как сообщила пресс-служба УЗ во вторник, в частности, с должностей будут уволены проводник вагона, в котором случился инцидент, начальник поезда, инструктора поездных бригад, старший мастер вагонного депо резерва проводников и заместитель начальника Мариупольского вагонного депо.

"Укрзализныця" заявляет, что указанные сотрудники проявили недостаточный профессиональный уровень и допустили перечень нарушений.

Согласно результатам оперативного служебного расследования компании, на станции "Пятихатки-Стыковая", воспользовавшись отсутствием проводника на рабочем месте, мужчина самовольно вошел в вагон №3 и занял свободное место.

"Около 3:30 к проводнику вагона №4 обратилась пассажирка с признаками избиения и попросила о помощи. К сожалению, проводники не предоставили надлежащей помощи, предусмотренной в таких случаях", - указано в сообщении.

Кроме того, компания сообщает, что уже провела дополнительный инструктаж всех проводников для недопущения такой ситуации в будущем и установила жесткий контроль за соблюдением их должностных обязанностей.

"Укрзализныця" также отмечает необходимость возобновления сопровождения поездов дальнего следования во время движения сотрудниками Национальной полиции для полной безопасности пассажиров.

Как сообщалось, после инцидента с избиением пассажирки поезда сообщения "Мариуполь-Киев" Анастасии Луговой министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что необходимо рассмотреть возможность возвращения полиции охраны в ночные поезда АО "Укрзализныця". Однако по данным члена набсовета компании Сергея Лещенко, привлечение полиции охраны будет стоить УЗ дополнительных 250 млн грн ежегодно.

"УЗ длительное время пытается привлечь представителей полиции для присутствия в поездах с целью обеспечения общественного порядка. Однако полиция настаивает на том, чтобы такие услуги предоставлялись платно и трактовались не как обеспечение общественного порядка, а как охрана. В масштабах УЗ это дополнительные 250 млн грн в год - напомню, без всякой компенсации убытков пассажирских перевозок", - рассказал он.

Как сообщалось, по ходатайству Киевской местной прокуратуры №9 мужчина, который в вагоне поезда №84 сообщением "Киев-Мариуполь" пытался изнасиловать женщину, взят под стражу без возможности применения залога.

Злоумышленником оказался ранее судимый за совершение кражи уроженец Запорожья, 1975 года рождения.

По согласованию местной прокуратуры следственным отделом отдела полиции на станциях железнодорожного транспорта ГУ Нацполиции в г.Киеве мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 153 (Сексуальное насилие), ч. 2 ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

За совершенное ему грозит до семи лет лишения свободы.