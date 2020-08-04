События

10:13 04.08.2020

"Укрзализныця" уволит сотрудников, из-за халатности которых мужчина проник в поезд "Киев-Мариуполь" и избил пассажирку

2 мин читать
"Укрзализныця" уволит сотрудников, из-за халатности которых мужчина проник в поезд "Киев-Мариуполь" и избил пассажирку

АО "Укрзализныця" (УЗ) уволит сотрудников, из-за халатности которых посторонний мужчина проник в поезд №9/10 Киев-Мариуполь и избил пассажирку.

Как сообщила пресс-служба УЗ во вторник, в частности, с должностей будут уволены проводник вагона, в котором случился инцидент, начальник поезда, инструктора поездных бригад, старший мастер вагонного депо резерва проводников и заместитель начальника Мариупольского вагонного депо.

"Укрзализныця" заявляет, что указанные сотрудники проявили недостаточный профессиональный уровень и допустили перечень нарушений.

Согласно результатам оперативного служебного расследования компании, на станции "Пятихатки-Стыковая", воспользовавшись отсутствием проводника на рабочем месте, мужчина самовольно вошел в вагон №3 и занял свободное место.

"Около 3:30 к проводнику вагона №4 обратилась пассажирка с признаками избиения и попросила о помощи. К сожалению, проводники не предоставили надлежащей помощи, предусмотренной в таких случаях", - указано в сообщении.

Кроме того, компания сообщает, что уже провела дополнительный инструктаж всех проводников для недопущения такой ситуации в будущем и установила жесткий контроль за соблюдением их должностных обязанностей.

"Укрзализныця" также отмечает необходимость возобновления сопровождения поездов дальнего следования во время движения сотрудниками Национальной полиции для полной безопасности пассажиров.

Как сообщалось, после инцидента с избиением пассажирки поезда сообщения "Мариуполь-Киев" Анастасии Луговой министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что необходимо рассмотреть возможность возвращения полиции охраны в ночные поезда АО "Укрзализныця". Однако по данным члена набсовета компании Сергея Лещенко, привлечение полиции охраны будет стоить УЗ дополнительных 250 млн грн ежегодно.

"УЗ длительное время пытается привлечь представителей полиции для присутствия в поездах с целью обеспечения общественного порядка. Однако полиция настаивает на том, чтобы такие услуги предоставлялись платно и трактовались не как обеспечение общественного порядка, а как охрана. В масштабах УЗ это дополнительные 250 млн грн в год - напомню, без всякой компенсации убытков пассажирских перевозок", - рассказал он.

Как сообщалось, по ходатайству Киевской местной прокуратуры №9 мужчина, который в вагоне поезда №84 сообщением "Киев-Мариуполь" пытался изнасиловать женщину, взят под стражу без возможности применения залога.

Злоумышленником оказался ранее судимый за совершение кражи уроженец Запорожья, 1975 года рождения.

По согласованию местной прокуратуры следственным отделом отдела полиции на станциях железнодорожного транспорта ГУ Нацполиции в г.Киеве мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 153 (Сексуальное насилие), ч. 2 ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

За совершенное ему грозит до семи лет лишения свободы.

Теги: #нападение #укрзализныця #халатность
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:16 03.08.2020
Полиция охраны будет стоить "Укрзализныци" 250 млн грн ежегодно – член набсовета УЗ Лещенко

Полиция охраны будет стоить "Укрзализныци" 250 млн грн ежегодно – член набсовета УЗ Лещенко

10:04 03.08.2020
Министр инфраструктуры считает необходимым вернуть полицию охраны в ночные поезда "Укрзализныци"

Министр инфраструктуры считает необходимым вернуть полицию охраны в ночные поезда "Укрзализныци"

20:34 02.08.2020
"Укрзализныця" просит правоохранителей возобновить сопровождение поездов дальнего следования

"Укрзализныця" просит правоохранителей возобновить сопровождение поездов дальнего следования

17:06 01.08.2020
В поезде "Киев-Мариуполь" мужчина напал на женщину и пытался изнасиловать, полиция задержала злоумышленника – "Укрзализныця"

В поезде "Киев-Мариуполь" мужчина напал на женщину и пытался изнасиловать, полиция задержала злоумышленника – "Укрзализныця"

22:05 31.07.2020
"Укрзализныця" в связи с усилением карантина временно отменяет остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе – Криклий

"Укрзализныця" в связи с усилением карантина временно отменяет остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе – Криклий

18:34 30.07.2020
"Укрзализныця" будет сотрудничать с немецкой HHLA для развития интермодальных перевозок в Украине и странах Балтии и Восточной Европы

"Укрзализныця" будет сотрудничать с немецкой HHLA для развития интермодальных перевозок в Украине и странах Балтии и Восточной Европы

12:37 29.07.2020
S&P повысило рейтинг "Укрзализныци" до " B-" с прогнозом "негативный"

S&P повысило рейтинг "Укрзализныци" до " B-" с прогнозом "негативный"

16:04 28.07.2020
Кабмин утвердил финплан "Укрзализныци" на 2020г - Шмыгаль

Кабмин утвердил финплан "Укрзализныци" на 2020г - Шмыгаль

15:52 27.07.2020
"Укрзализныця" реструктуризировала $200 млн долга Сбербанку (Украина)

"Укрзализныця" реструктуризировала $200 млн долга Сбербанку (Украина)

14:15 27.07.2020
"Укрзализныця" обсуждает с партнерами из США дополнительную поставку до 40 дизельных локомотивов

"Укрзализныця" обсуждает с партнерами из США дополнительную поставку до 40 дизельных локомотивов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За почти год работы ВАКС вынес 13 обвинительных приговоров и один оправдательный – глава суда

Злоумышленнику, угрожавшему взрывом в бизнес-центре в Киеве, сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения – прокуратура

Глава ВАКС: не стоит демонизировать представление относительно конституционности антикоррупционного суда

В Украине за сутки выявлен 1061 новый случай заражения COVID-19, 737 выздоровевших, 26 новых жертв вируса

За минувшие сутки российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе, с начала текущих зафиксирована одна провокация со стороны противника

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве 108 человек заболели коронавирусом за сутки, выздоровели вдвое меньше - Кличко

За почти год работы ВАКС вынес 13 обвинительных приговоров и один оправдательный – глава суда

Более 37тыс. взрывоопасных предметов, в том числе почти 600 авиабомб, изъяли и уничтожили пиротехники ГСЧС Украины с начала года

Злоумышленнику, угрожавшему взрывом в бизнес-центре в Киеве, сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения – прокуратура

В ГСЧС предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве областей Украины

Глава ВАКС: не стоит демонизировать представление относительно конституционности антикоррупционного суда

В Беларуси начинается досрочное голосование на выборах президента

Количество больных COVID-19 выросло в половине областей Украины и в Киеве

В Украине за сутки выявлен 1061 новый случай заражения COVID-19, 737 выздоровевших, 26 новых жертв вируса

Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 18,2 млн человек, число жертв - 692 тысячи

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА