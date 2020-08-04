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09:05 04.08.2020

В Украине за сутки выявлен 1061 новый случай заражения COVID-19, 737 выздоровевших, 26 новых жертв вируса

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В Украине за сутки выявлен 1061 новый случай заражения COVID-19, 737 выздоровевших, 26 новых жертв вируса

В Украине снова число новых случаев заражения COVID-19 превысило 1 тыс. человек: по состоянию на утро вторника зафиксирован 1061 новый случай заражения COVID-19, 737 человек выздоровели, 26 ранее заболевших скончались, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.

Днем ранее, 3 августа, было 990 новых случаев заражения COVID-19; 2 августа сообщалось о 1 112 инфицированных, 1 августа – 1 172 случаях, 30 июля зафиксирован абсолютный антирекорд - 1 197 новых заразившихся, 29 июля сообщалось о 1022 новых случая заболевших Covid-19.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро вторника 74 219 человек, выздоровели – 40 613, умерли с начала пандемии от коронавирусной болезни 1 764 человек.

Сейчас в Украине COVID-19 болеет 31 842 человек, что на 298 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (146), Харьковской области (143), Ивано-Франковской области (127) и в Киеве (108).

Теги: #коронавирус #украина
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