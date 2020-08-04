Число заражений коронавирусом в Казахстане превысило 93,8 тысяч

В Казахстане за минувшие сутки зарегистрировано 1158 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 603 активных носителя и 555 бессимптомных, сообщила во вторник межведомственная комиссия (МВК) по нераспространению COVID-19.

Сутками ранее в стране было выявлено 1069 новых случаев коронавируса.

Всего в стране подтверждено 93 820 случаев Covid-19, из них в городе Алматы - 12 тыс. 464 (+178), в городе Нур-Султан -11 тыс. 924 (+220), в Атырауской области - 10 тыс. 383 (+35), в Карагандинской области - 8 тыс. 896 (+90), в Восточно-Казахстанской области - 6 тыс. 734 (+124), в Западно-Казахстанской области - 5 тыс. 990 (+61), в городе Шымкент - 5 тыс. 011(+31), в Алматинской области - 4 тыс. 491 (+52), в Жамбылской области - 3 тыс. 683 (+47), в Павлодарской области - 3 тыс. 359 (+67), в Северо-Казахстанской области - 3 тыс. 273 (+51), в Кызылординской области -3 тыс. 068 (+42), в Актюбинской области - 3 тыс. 061 (+5), в Мангистауской области - 2 тыс. 965 (+25), в Костанайской области - 2 тыс. 853 (+57), в Туркестанской области - 2 тыс. 852 (+17), в Акмолинской области - 2 тыс. 813 (+56).

По данным МВК, за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 2 тыс. 621 человек, в том числе в городе Нур-Султан - 513, в городе Алматы - 504, в городе Шымкент - 181, в Акмолинской области - 50, в Атырауской области - 437, в Восточно-Казахстанской области - 9, в Жамбылской области - 584, в Западно-Казахстанской области - 72, в Карагандинской области - 43, в Костанайской области - 45, в Кызылординской области - 74, в Мангистауской области - 32, в Павлодарской области -31, в Туркестанской области - 46.

Всего в стране на утро вторника выздоровели 65 132 человека, скончались 1058.