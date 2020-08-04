События

07:45 04.08.2020

Число заражений коронавирусом в Казахстане превысило 93,8 тысяч

2 мин читать
Число заражений коронавирусом в Казахстане превысило 93,8 тысяч

В Казахстане за минувшие сутки зарегистрировано 1158 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 603 активных носителя и 555 бессимптомных, сообщила во вторник межведомственная комиссия (МВК) по нераспространению COVID-19.

Сутками ранее в стране было выявлено 1069 новых случаев коронавируса.

Всего в стране подтверждено 93 820 случаев Covid-19, из них в городе Алматы - 12 тыс. 464 (+178), в городе Нур-Султан -11 тыс. 924 (+220), в Атырауской области - 10 тыс. 383 (+35), в Карагандинской области - 8 тыс. 896 (+90), в Восточно-Казахстанской области - 6 тыс. 734 (+124), в Западно-Казахстанской области - 5 тыс. 990 (+61), в городе Шымкент - 5 тыс. 011(+31), в Алматинской области - 4 тыс. 491 (+52), в Жамбылской области - 3 тыс. 683 (+47), в Павлодарской области - 3 тыс. 359 (+67), в Северо-Казахстанской области - 3 тыс. 273 (+51), в Кызылординской области -3 тыс. 068 (+42), в Актюбинской области - 3 тыс. 061 (+5), в Мангистауской области - 2 тыс. 965 (+25), в Костанайской области - 2 тыс. 853 (+57), в Туркестанской области - 2 тыс. 852 (+17), в Акмолинской области - 2 тыс. 813 (+56).

По данным МВК, за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 2 тыс. 621 человек, в том числе в городе Нур-Султан - 513, в городе Алматы - 504, в городе Шымкент - 181, в Акмолинской области - 50, в Атырауской области - 437, в Восточно-Казахстанской области - 9, в Жамбылской области - 584, в Западно-Казахстанской области - 72, в Карагандинской области - 43, в Костанайской области - 45, в Кызылординской области - 74, в Мангистауской области - 32, в Павлодарской области -31, в Туркестанской области - 46.

Всего в стране на утро вторника выздоровели 65 132 человека, скончались 1058.

Теги: #данные #коронавирус #казахстан
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:47 04.08.2020
Коронавирус в США отступает – Трамп

Коронавирус в США отступает – Трамп

19:57 03.08.2020
На Харьковщине переболевшие COVID-19 медики начнут получать выплаты из облбюджета в ближайшее время

На Харьковщине переболевшие COVID-19 медики начнут получать выплаты из облбюджета в ближайшее время

18:06 03.08.2020
Перед заседанием комиссии ТЭБ и ЧС в конце июля показатели эпидбезопасности превышали 8 областей – Ляшко

Перед заседанием комиссии ТЭБ и ЧС в конце июля показатели эпидбезопасности превышали 8 областей – Ляшко

14:12 03.08.2020
Зеленский сомневается, что программы правительства по защите от экономических последствий коронавируса предметно помогают украинцам

Зеленский сомневается, что программы правительства по защите от экономических последствий коронавируса предметно помогают украинцам

14:11 03.08.2020
Зеленский требует от Кабмина четко объяснить людям, как происходит деление на четыре зоны карантина и условия адаптивного карантина

Зеленский требует от Кабмина четко объяснить людям, как происходит деление на четыре зоны карантина и условия адаптивного карантина

11:28 03.08.2020
В ВСУ за сутки заболел Covid-19 один человек, трое выздоровели

В ВСУ за сутки заболел Covid-19 один человек, трое выздоровели

10:47 03.08.2020
В районах "красной" зоны заполняемость коек пациентами с COVID-19 должна превышать 75% - KSE

В районах "красной" зоны заполняемость коек пациентами с COVID-19 должна превышать 75% - KSE

10:20 03.08.2020
В Киеве коронавирус за сутки выявили еще у 102 жителей столицы, один человек умер - Кличко

В Киеве коронавирус за сутки выявили еще у 102 жителей столицы, один человек умер - Кличко

09:47 03.08.2020
Горсовет Тернополя заявил о решительном несогласии против отнесения города к "красной зоне" карантина

Горсовет Тернополя заявил о решительном несогласии против отнесения города к "красной зоне" карантина

09:35 03.08.2020
Количество выздоровевших после Covid-19 за сутки превысило количество заболевших только в Черновицкой области

Количество выздоровевших после Covid-19 за сутки превысило количество заболевших только в Черновицкой области

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За минувшие сутки российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе, с начала текущих зафиксирована одна провокация со стороны противника

Кравчук на встрече с членами делегации Украины в ТКГ говорил о необходимости быть более активными и усилить информационную составляющую - нардеп Костин

Сообщение о минирования здания во Львове, где находятся три суда, оказалось ложным

У злоумышленника, угрожавшего взрывом в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве, мог быть сообщник - источник в УСБУ

Режим прекращения огня на Донбассе длится уже седьмой день без стрельбы из тяжелого вооружения и боевых потерь

ПОСЛЕДНЕЕ

С 6 по 14 августа на Лыбидской площади в Киеве частично ограничат движение

За минувшие сутки российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе, с начала текущих зафиксирована одна провокация со стороны противника

Киевский фуникулер возобновит работу 22 августа после ремонтных работ

Подготовительное рассмотрение дела "Киотских денег" перенесено на 25 августа

ВАСУ избрал меру пресечения экс-чиновнику ВСУ, подозреваемому в злоупотреблениях, при обустройстве полигона нанесшего более 37 млн грн убытков

В Сумах на карантин закрыли роддом

ЮНИСЕФ призвал правительство Украины перезапустить программу "пакет малыша"

США продолжат защищаться от Китая – Помпео

Один человек погиб, четверо пострадали в результате ДТП под Киевом

Трамп: приложение TikTok во избежание запрета должно быть продано американской компании до середины сентября

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА