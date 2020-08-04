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07:24 04.08.2020

За минувшие сутки российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе, с начала текущих зафиксирована одна провокация со стороны противника

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За минувшие сутки российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе, с начала текущих зафиксирована одна провокация со стороны противника

За минувшие сутки российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе, с начала текущих зафиксирована одна провокация со стороны противника, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Девятые сутки подряд, с начала вступления в силу режима прекращения огня, боевых потерь и раненых из состава Объединенных сил нет. Военнослужащие Вооруженных сил Украины и других составляющих сил обороны продолжают выполнять свои задачи по назначению. За минувшие сутки зафиксировано 3 обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", – говорится в утренней сводке штаба на странице в Фейсбуке во вторник.

В штабе уточнили, что в понедельник, 3 августа, утром один провокационный выстрел из станкового противотанкового гранатомета противник совершил у Южного, а в обед несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия было слышно неподалеку Марьинки. Еще один выстрел из подствольного гранатомета раздался вблизи Майорска.

"На всех участках фронта режим прекращения огня сохранялся в полной мере. Военнослужащие Объединенных сил на сознательные провокации со стороны противника огонь в ответ не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", – добавили в пресс-центре.

Отмечается, что с начала текущих суток зафиксирована одна провокация со стороны российских наемников. "Посреди ночи противник совершил один выстрел из подствольного гранатомета у населенного пункта Пески. В ответ на провокацию наши защитники огонь не открывали. Ситуация остается полностью контролируемой украинским воинами", – подчеркнули в штабе ОСС.

Теги: #оос #сводка
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