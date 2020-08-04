Подготовительное рассмотрение дела "Киотских денег" перенесено на 25 августа

Продолжение подготовительного рассмотрения дела "Киотских денег" перенесено на 25 августа из-за неявки всех обвиняемых, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

"3 августа 2020 в Высшем антикоррупционном суде запланировано продолжение подготовительного разбирательства по делу об обвинении 5 человек в покушении на завладение средствами, полученными Украиной в рамках Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата в качестве компенсации продажи единиц установленного количества выбросов парниковых газов. Однако ввиду неявки всех обвиняемых и отсутствии сведений о получении ими повесток, судебное заседание по указанному делу перенесено на 25 августа 2020", – сказано в сообщении на странице САП в Фейсбуке в понедельник.

В САП напомнили, что в рамках досудебного расследования установлено, что группа лиц, в состав которой входили должностные лица ГП "Укрэкоинвест", путем обеспечения победы фиктивных компаний в тендерных процедурах "Капитальный ремонт путем технического переоснащения светильников на основе ламп накаливания на светильники на основе LED-технологий для сокращение выбросов парниковых газов и улучшение социально-экономических условий" совершили покушение на завладение государственными средствами в сумме более 336 млн грн.

Директору ГП "Укрэкоресурсы" инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.15 ч.5 ст.191 (покушение на завладение чужим имуществом), ч.2 ст.382 (неисполнение решения суда), ч.1 ст.366 (служебный подлог) УК Украины.

Действия двух сотрудников ГП "Укрэкоресурсы" - членов комиссии по проведению конкурсных торгов квалифицированых по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.15 ч. 5 ст. 191 (покушение на завладение чужим имуществом), ч.4 ст.358 (использование поддельного документа), ч.1 ст.366 (служебный подлог) УК Украины.

Задействованном в преступной схеме директору коммунального предприятия "Одессагорсвет", который путем подделки обеспечил необходимыми документами фиктивные предприятия для участия в тендерных закупках, инкриминируется ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

Бывшему работнику ОП "Южно-Украинская АЭС" ГП НАЭК "Энергоатом" - пособничество в покушении на завладение государственными средствами и использование поддельного документа, то есть совершение преступлений, предусмотренных ч. 5ст. 27 ч.2 ст.15 ч.5 ст.191 пособничество в покушении на завладение чужим имуществом), ч.4 ст.358 (использование поддельного документа) УК Украины.