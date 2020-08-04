События

03:55 04.08.2020

ВАСУ избрал меру пресечения экс-чиновнику ВСУ, подозреваемому в злоупотреблениях, при обустройстве полигона нанесшего более 37 млн грн убытков

2 мин читать
ВАСУ избрал меру пресечения экс-чиновнику ВСУ, подозреваемому в злоупотреблениях, при обустройстве полигона нанесшего более 37 млн грн убытков

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения экс-начальнику ГКЕУ ВСУ, которого подозревают в вероятной растрате 37 млн грн, на 2 месяца, сообщили пресс-службе суда.

"Сегодня, 3 августа, следственная судья Высшего антикоррупционного суда выбрала бывшему начальнику Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины меру пресечения в виде залога в размере 2 млн 102 тыс. грн. Его в сговоре с другими лицами, подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2. ст.27 ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины", – сказано в сообщении на странице ВАСУ в Фейсбуке в понедельник вечером.

В информации отмечается, что в случае внесения подозреваемым залога, на него возлагаются следующие обязанности: прибывать в детектива, прокурора, следователя судьи, суда по первому требованию; не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает и находится без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать детектива, прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми в уголовном производстве; воздерживаться от общения со свидетелями в уголовном производстве; сдать на хранение в соответствующий территориальный подразделения Государственной миграционной службы Украины свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину; носить электронное средство контроля (браслет).

"Срок действия постановления - до 2 октября 2020 включительно", – сказано в сообщении ВАСУ.

Как сообщалось, в 2017-2018 гг. начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины, начальник Управления строительства, реконструкции и капитального ремонта военных объектов Главного КЭУ ВСУ и начальник отдела технического надзора за строительством Главного КЭУ ВСУ в сговоре с представителями частного общества, а именно с его директором и бенефициарным владельцем, организовали приемку работ и услуг по обустройству полевого лагеря "Широкий лан" в с. Ульяновка Николаевской области

30 июля под процессуальным руководством прокуроров САП детективы НАБУ сообщили о подозрении трем бывшим чиновникам ВСУ и двум представителям частного общества, злоупотребления которых при обустройстве военного полигона "Широкий лан" нанесли государству ущерб на сумму свыше 37 млн грн.

Теги: #всу #чиновники #убытки #васу
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:42 03.08.2020
Пополудни российские наемники нарушили режим тишины под Марьинкой

Пополудни российские наемники нарушили режим тишины под Марьинкой

11:28 03.08.2020
В ВСУ за сутки заболел Covid-19 один человек, трое выздоровели

В ВСУ за сутки заболел Covid-19 один человек, трое выздоровели

14:40 02.08.2020
В ВСУ за сутки 23 человека заболели Covid-19, выздоровевших нет

В ВСУ за сутки 23 человека заболели Covid-19, выздоровевших нет

12:29 02.08.2020
Зеленский поздравил воинов и ветеранов с Днем Воздушных сил ВСУ

Зеленский поздравил воинов и ветеранов с Днем Воздушных сил ВСУ

12:11 02.08.2020
Двое военных получили травмы за минувшие сутки на Донбассе

Двое военных получили травмы за минувшие сутки на Донбассе

19:40 31.07.2020
В Украине завершился весенний призыв на военную службу: в войска направились более 16 тыс. человек – Генштаб ВСУ

В Украине завершился весенний призыв на военную службу: в войска направились более 16 тыс. человек – Генштаб ВСУ

18:18 31.07.2020
Российские наемники с начала суток два раза нарушили режим прекращения огня вблизи Пивденного и Водяного

Российские наемники с начала суток два раза нарушили режим прекращения огня вблизи Пивденного и Водяного

11:57 31.07.2020
В ВСУ за сутки 34 человек заболели Covid-19, 4 выздоровели

В ВСУ за сутки 34 человек заболели Covid-19, 4 выздоровели

18:10 30.07.2020
Пополудни на Донбассе обстрелов не было – штаб ООС

Пополудни на Донбассе обстрелов не было – штаб ООС

17:10 30.07.2020
НАБУ уведомило экс-чиновников ВСУ о подозрении в злоупотреблениях, при обустройстве полигона нанесено более 37 млн грн убытков

НАБУ уведомило экс-чиновников ВСУ о подозрении в злоупотреблениях, при обустройстве полигона нанесено более 37 млн грн убытков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кравчук на встрече с членами делегации Украины в ТКГ говорил о необходимости быть более активными и усилить информационную составляющую - нардеп Костин

Сообщение о минирования здания во Львове, где находятся три суда, оказалось ложным

У злоумышленника, угрожавшего взрывом в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве, мог быть сообщник - источник в УСБУ

Режим прекращения огня на Донбассе длится уже седьмой день без стрельбы из тяжелого вооружения и боевых потерь

Заявления об увеличении Москвой поставок оружия в ОРДЛО свидетельствуют о прямой вооруженной агрессии и поддержке терроризма на госуровне

ПОСЛЕДНЕЕ

Коронавирус в США отступает – Трамп

В Сумах на карантин закрыли роддом

ЮНИСЕФ призвал правительство Украины перезапустить программу "пакет малыша"

США продолжат защищаться от Китая – Помпео

Один человек погиб, четверо пострадали в результате ДТП под Киевом

Трамп: приложение TikTok во избежание запрета должно быть продано американской компании до середины сентября

Бывший испанский король на фоне коррупционного скандала решил покинуть страну

Глава "Нафтогаза" Коболев сменил поставщика газа

Харьковская ОГА требует от полиции усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений

На территории психоневрологического интерната в Закарпатской области произошел пожар, без пострадавших

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА