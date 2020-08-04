ВАСУ избрал меру пресечения экс-чиновнику ВСУ, подозреваемому в злоупотреблениях, при обустройстве полигона нанесшего более 37 млн грн убытков

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения экс-начальнику ГКЕУ ВСУ, которого подозревают в вероятной растрате 37 млн грн, на 2 месяца, сообщили пресс-службе суда.

"Сегодня, 3 августа, следственная судья Высшего антикоррупционного суда выбрала бывшему начальнику Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины меру пресечения в виде залога в размере 2 млн 102 тыс. грн. Его в сговоре с другими лицами, подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2. ст.27 ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины", – сказано в сообщении на странице ВАСУ в Фейсбуке в понедельник вечером.

В информации отмечается, что в случае внесения подозреваемым залога, на него возлагаются следующие обязанности: прибывать в детектива, прокурора, следователя судьи, суда по первому требованию; не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает и находится без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать детектива, прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми в уголовном производстве; воздерживаться от общения со свидетелями в уголовном производстве; сдать на хранение в соответствующий территориальный подразделения Государственной миграционной службы Украины свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину; носить электронное средство контроля (браслет).

"Срок действия постановления - до 2 октября 2020 включительно", – сказано в сообщении ВАСУ.

Как сообщалось, в 2017-2018 гг. начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины, начальник Управления строительства, реконструкции и капитального ремонта военных объектов Главного КЭУ ВСУ и начальник отдела технического надзора за строительством Главного КЭУ ВСУ в сговоре с представителями частного общества, а именно с его директором и бенефициарным владельцем, организовали приемку работ и услуг по обустройству полевого лагеря "Широкий лан" в с. Ульяновка Николаевской области

30 июля под процессуальным руководством прокуроров САП детективы НАБУ сообщили о подозрении трем бывшим чиновникам ВСУ и двум представителям частного общества, злоупотребления которых при обустройстве военного полигона "Широкий лан" нанесли государству ущерб на сумму свыше 37 млн грн.