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02:47 04.08.2020

Коронавирус в США отступает – Трамп

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Коронавирус в США отступает – Трамп

В США с прошлой недели отмечается существенное улучшение ситуации с коронавирусом COVID-19, заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы начинаем видеть признаки существенного прогресса", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

"По всей стране количество случаев (заражения COVID-19 - ИФ) сократилось примерно на 6% с прошлой недели", - пояснил американский президент.

Он назвал такого рода показатели "очень обнадеживающим признаком".

"Я должен добавить, что вирус отступает", - отметил Трамп.

Что касается эпицентров распространения коронавируса в южных и западных штатах страны, то, по словам Трампа, там наблюдаются небольшие улучшения. В частности, недельные показатели случаев коронавируса в Аризоне сократились на 37%, в Техасе на 18,7%, и во Флориде на 21,2%.

Президент добавил, что в 18 штатах, в том числе в Аляске, Коннектикуте, Иллинойсе, Мэрилэнде, Массачусетсе, Мичигане, Монтане темпы распространения вируса по-прежнему являются низкими.

В то же время Трамп заявил о необходимости сконцентрировать усилия по сдерживанию распространения вируса в ряде штатов, в частности, в Джорджии, Миссисипи, Оклахоме, Миссури, Теннесси, поскольку там в последние дни увеличилось число диагностированных случаев COVID-19.

Он также призвал американцев соблюдать правила социального дистанцирования для предотвращения возникновения новых вспышек вируса.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, в США с начала пандемии коронавируса выявили более 4,8 млн случаев заражения, свыше 158 тыс. инфицированных скончались.

Теги: #сша #трамп #ситуация #коронавирус
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