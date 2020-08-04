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01:36 04.08.2020

В Сумах на карантин закрыли роддом

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В Сумах на карантин закрыли роддом

В Сумах на две недели закрыли "Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии" из-за заражения четырех медиков COVID-19, сообщили в Сумском городском совете.

"КНП "Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии" закрылось сегодня на карантин на две недели. На это время будет приостановлена госпитализация беременных и рожениц в отделение патологии беременных и акушерского отделения (пациенток временно принимать областной перинатальный центр)", – сказано на сайте горсовета.

Причиной стало то, что во время внеплановой ПЦР-диагностики у четырех работников заведения обнаружили положительные результаты. Больных медиков направили на лечение, а 12 контактных сотрудников - на самоизоляцию. 18 контактных больных находятся под контролем.

Источником инфекции стала пациентка, у которой обнаружили коронавирус.

Теги: #карантин #сумы #роддом
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