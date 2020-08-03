США продолжат защищаться от Китая – Помпео

Вашингтон принимает меры по борьбе с влиянием Китая в США в соответствии с распоряжениями президента страны Дональда Трампа, сообщил в понедельник глава госдепа Майк Помпео.

"Коммунистическая партия Китая ... проводит шпионские операции внутри США, пытается оказывать серьезное влияние на лидеров американского бизнеса, на американских конгрессменов, членов городских советов", - заявил Помпео в видеообращении, опубликованном в твиттере.

"Президент Трамп впервые сказал "хватит", "мы собираемся исправить это", он дал нам все указания", - добавил госсекретарь.

Он подчеркнул, что усилия Китая направлены на то, чтобы "подорвать американскую демократию" и поставить под угрозу народ США, добавив, что администрация Трампа уже начала борьбу с влиянием Китая.

"И вы уже видели, как мы работаем над этим: что мы сделали с (китайским - ИФ) консульством в Хьюстоне", - напомнил Помпео.

Он подчеркнул, что в дальнейшем Вашингтон продолжит "защищать американский народ" от операций Китая.

Официальный представитель госдепа США Морган Ортагус сообщала ранее о том, что 22 июля было принято решение о закрытии китайского консульства в Хьюстоне, чтобы обеспечить защиту американской интеллектуальной собственности.

Днем ранее министерство юстиции США предъявило обвинения в краже коммерческих секретов и мошенничеству двум гражданам КНР, которые, по версии следствия, пытались получить доступ к компьютерным сетям американских компаний, работающих над вакциной от коронавируса.

Согласно обнародованному 21 июля заключению федеральных прокуроров США, хакеры, которые выкрали в общей сложности конфиденциальных сведений на сумму в сотни миллионов долларов, добывали, в том числе, информацию, которая могла бы представлять ценность для правительства КНР.

Отношения между США и Китаем в 2020 году значительно ухудшились из-за целого ряда разногласий. В середине июля генпрокурор США Уильям Барр выступил с утверждением, что Пекин ведет "экономический блицкриг" с целью сменить США в качестве ведущей державы планеты и насадить свою политическую идеологию по всему миру.

Между тем, президент США Дональд Трамп ранее сообщал, что подписал закон "Об автономии Гонконга", предусматривающий санкции против китайских официальных лиц, "ограничивших свободы" этого автономного района КНР.