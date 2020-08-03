Один человек погиб, четверо пострадали в результате ДТП под Киевом

В результате дорожно-транспортного происшествия под Киевом погиб один человек, еще четверо пострадали, сообщает интернет-портал dtp.kiev.ua.

"Смертельное лобовое ДТП с пострадавшими под Киевом с Крюковщины на Тарасовку: погиб 1 человек, труп зажат в авто. 4 пострадавших", – сказано в сообщении на странице портала в Фейсбук.

Трагическое столкновение БМВ и Шкоды произошло в понедельник вечером.

"Виновник предварительно в состоянии наркотического опьянения", – сказано в сообщении.