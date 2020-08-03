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20:37 03.08.2020

Бывший испанский король на фоне коррупционного скандала решил покинуть страну

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Бывший испанский король на фоне коррупционного скандала решил покинуть страну

Отрекшийся в 2014 году от престола испанский король Хуан Карлос I проинформировал в понедельник своего сына, нынешнего короля Испании Филиппа VI о решении покинуть страну ввиду причин личного характера, сообщило телерадиовещание Испании РТВЕ со ссылкой на канцелярию королевского дворца.

По данным РТВЕ, решение принято вслед за появившейся информацией о причастности Хуана Карлоса к коррупционному скандалу, и предприняв такой шаг, отец просто решил дать сыну возможность спокойно управлять страной на правах главы испанского государства.

В сообщении королевской канцелярии не уточняется, в какую именно страну и когда уедет Хуан Карлос. Он назвал принятое решение добровольным, в то время как Филипп VI выразил отцу искреннее уважение и благодарность за такой шаг.

Поводом для нынешнего скандала стала публикация о 100 млн долларах, переведенных в 2008 году Саудовской Аравией в швейцарский банк Mirabaud на счет панамского фонда Lucum Foundation, бенефициаром которого был Хуан Карлос. Сейчас прокуратура Швейцарии пытается выяснить происхождение этих денег и возможные коррупционные схемы, стоявшие за переводом.

Теги: #испания #решение #король #отец
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