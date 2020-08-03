Глава "Нафтогаза" Коболев сменил поставщика газа

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, как бытовой потребитель, сменил поставщика природного газа.

"Со стартом рынка газа протестировал, как работает услуга по переходу к нашему поставщику газа для населения. Коротко – все работает и работает онлайн, спасибо команде", - написал он на своей странице в "Фейсбук" в понедельник.

По его словам, наибольшее время заняло оформление электронной цифровой подписи, а подача заявки и пакета документов через сайт дочерней компании "Нафтогаза (gas.ua) – прошли очень быстро.

"Через три дня буду уже иметь нового поставщика", - резюмировал он.

В НАК агентству уточнили, что Коболев перешел от "Киевгазэнерджи" к "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины".

Как сообщалось, в начале июня 2020 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), внесла изменения в ряд регуляторных актов, упростив процедуру смены поставщика газа для населения с 1 июля 2020 года. Для смены поставщика необходимо направить новому поставщику заявление-присоединение к условиям договора поставки, и он обеспечит перевод клиента на себя. При этом участие или получение подтверждения со стороны существующего поставщика для домохозяйства в процессе не потребуется. Поставка газа новым поставщиком начинается со дня регистрации потребителя в соответствующем реестре.

Вторым необходимым шагом для открытия рынка стало проведение конкурса по отбору поставщика последней надежды. Министерство энергетики определило ППН ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", ценовое предложение которого составило 2 тыс. 711,86 грн за тыс./куб. м с НДС с наценкой 0%.

ППН обязан в течение 60 дней поставлять газ потребителю, если тот остался без поставщика этого ресурса. За основу цены поставки берется среднеарифметическая цена торгов на хабе NCG за 1-22 число месяца, предшествующего месяцу поставки.

Ранее глава "ГПК "Нафтогаз Украины" Максим Рабинович в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщил, что "Нафтогаз" планирует занять минимум 20%-ную долю на рынке поставок газа населению.