События

20:13 03.08.2020

На территории психоневрологического интерната в Закарпатской области произошел пожар, без пострадавших

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На территории психоневрологического интерната в Закарпатской области произошел пожар, без пострадавших

В понедельник, 3 августа, днем в оперативно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре на территории психоневрологического интерната в с.Турьи Реметы Перечинского района Закарпатской области, сообщает пресс-служба ГУ Госслужбы Украины по ЧС.

Согласно сообщению, информация о возгорании поступила в 15:40. "По пока неустановленной причине загорелось неэксплуатируемое здание на территории местного психоневрологического интерната", - говорится в информации.

Над ликвидацией работали 5 единиц техники и 18 человек личного состава от пожарно-спасательных подразделений н.п. Перечин, н.п. Великий Березный и г.Ужгород.

"В 16:28 пожар удалось локализовать на площади 300 кв.м, а в 17:15 окончательно ликвидировать. Жертв на пожаре нет. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.

Теги: #интернат #закарпатская_область #пожар
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