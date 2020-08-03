На территории психоневрологического интерната в Закарпатской области произошел пожар, без пострадавших

В понедельник, 3 августа, днем в оперативно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре на территории психоневрологического интерната в с.Турьи Реметы Перечинского района Закарпатской области, сообщает пресс-служба ГУ Госслужбы Украины по ЧС.

Согласно сообщению, информация о возгорании поступила в 15:40. "По пока неустановленной причине загорелось неэксплуатируемое здание на территории местного психоневрологического интерната", - говорится в информации.

Над ликвидацией работали 5 единиц техники и 18 человек личного состава от пожарно-спасательных подразделений н.п. Перечин, н.п. Великий Березный и г.Ужгород.

"В 16:28 пожар удалось локализовать на площади 300 кв.м, а в 17:15 окончательно ликвидировать. Жертв на пожаре нет. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.