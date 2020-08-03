Кравчук на встрече с членами делегации Украины в ТКГ говорил о необходимости быть более активными и усилить информационную составляющую - нардеп Костин

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук на ознакомительной встрече с членами делегации в понедельник говорил о необходимости быть более активными в переговорах и усилить информационную составляющую работы украинской делегации в ТКГ, сообщил член делегации, народный депутат от "Слуги народа" Андрей Костин.

"Мне очень понравилось, что Леонид Макарович (Кравчук – ИФ-У) очень энергично подходит к своей роли, с энтузиазмом, и говорил неоднократно о том, что нам надо еще более активно позиционировать нашу делегацию в этих переговорах", - рассказал он агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник вечером.

Костин отметил, что Кравчук подробно останавливался на информационном обеспечении переговорного процесса в рамках ТКГ.

"Он (Кравчук – ИФ-У) считает, что нам нужно усилить, в том числе, информационное сопровождение нашей работы. Чтобы украинское общество еще больше знало и понимало, что происходит на Минских переговорах", - пояснил депутат.

Костин считает, что делегация Украины проведет еще одну встречу ближе к следующему заседанию ТКГ и ее рабочих групп, которые запланированы на 18-19 августа, и на этой встрече еще будут согласованы позиции для представителей Украины в каждой из подгрупп.