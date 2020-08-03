Байден на две недели перенес объявление своего кандидата в вице-президенты - газета

Джо Байден, который, как ожидается, в августе официально станет кандидатом в президенты США от демократов, перенес на две недели объявление о том, кто в случае его победы станет вице-президентом, сообщила в понедельник американская газета The Washington Post.

По данным издания, такое решение последовало на фоне опасений союзников Байдена по поводу того, что процесс выбора вице-президента стал "менее лицеприятным", поскольку усилил борьбу между женщинами, особенно, афроамериканками, которые надеются влиться в команду Белого дома.

Изначально Байден сообщал журналистам, что собирается огласить свой выбор на этой неделе.

Издание The Hill отмечает, что одним из рассматриваемых кандидатов стала афроамериканская конгрессвумен Карен Басс. Многие члены палаты представителей уже связывались с Байденом, чтобы сообщить, что сочли бы такой выбор кандидата в вице-президенты правильным. Среди достоинств Басс называют то, что пусть она зачастую и придерживается довольно радикальных левых взглядов, однако это не так сильно отпугивает более умеренных демократов, как в случае с другими возможными кандидатами.

На выходных ряд конгрессменов-республиканцев раскритиковал Басс за то, что несколько лет назад она тепло отозвалась о ныне покойном кубинском лидере Фиделе Кастро.

Однако Басс - далеко не единственный вариант, рассматриваемый штабом Байдена. Так, в СМИ претендентами на роль кандидата в вице-президента называют известную леворадикальными взглядами конгрессвумен Камалу Харрис, сенатора Элизабет Уоррен, сенатора Тэмми Дакворс, а также - бывшего постпреда США при ООН Сьюзан Райс. Харрис и Райс - афроамериканки, у Дакворс же есть азиатские корни. Уоррен - белая американка, однако в прошлом часто заявляла, что некоторые ее предки - коренные жители американского континента. В итоге это породило скандал, так как выяснилось, что доля индейской крови у Уоррен ничтожно мала. Президент США Дональд Трамп после этого с иронией стал называть ее Покахонтас - в честь известной индейской принцессы.

Сам Байден заявлял, что нацелен на то, чтобы выбрать в качестве кандидата в вице-президенты именно женщину. Также сообщалось, что многие в Демократической партии оказывают на него давление, добиваясь, чтобы Байден остановил выбор именно на афроамериканке.