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19:09 03.08.2020

Суд продлил на 3 года режим спецуправления в ферросплавном холдинге Georgian Manganese

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Суд продлил на 3 года режим спецуправления в ферросплавном холдинге Georgian Manganese

Коллегия по административным делам Тбилисского городского суда приняла решение продлить на три года режим специального управления в крупнейшем в Грузии холдинге по производству марганца и ферросплавов Georgian Manganese.

"Полномочия специального управляющего в Georgian Manganese Николоза Чиковани продлены до 9 мая 2023 года включительно", - говорится в решении суда.

Отмечается, что спецуправляющему поручено ежемесячно представлять отчет об исполнении экологических обязательств в министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

Как сообщалось, должность специального управляющего в холдинге Georgian Manganese, контролируемом украинской группой "Приват" через свою американскую Georgian American Alloys Inc, была введена в мае 2017 года по требованию министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Грузии с целью предотвращения экологической катастрофы.

За три года холдинг осуществил комплекс природоохранных и других мер, включая улучшение условий труда и социальной защиты занятых 5,5 тыс. сотрудников.

Georgian Manganese Holding Limited объединяет ГОК "Чиатурмарганец" и завод ферросплавов в Зестафони, а также обеспечивающее их электроэнергией ООО "Варцихе-2005" (каскад ГЭС). Марганцевая руда и ферросплавы, производимые на предприятиях Georgian Manganese в Чиатура и Зестафони, - одни из основных экспортных товаров Грузии, обеспечивающие более 10% всего экспорта страны.

Теги: #холдинг #грузия #суд
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