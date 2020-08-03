"Наркоплантатор" на Ивано-Франковщине стрелял в пришедших к нему с обыском полицейских и угрожал им гранатой

Полицейские ГУ Национальной полиции Украины в Ивано-Франковской области в рамках санкционированного обыска в доме мужчины в Косовском районе обнаружили 5 теплиц с выращиваемыми наркотическими средствами после чего их владелец оказал сопротивление, применил огнестрельное оружие и угрожал взорвать гранату.

"Сегодня, 3 августа, около 08:00 работники полиции Ивано-Франковской прибыли в дом мужчины в селе Стопчатов Косовского района, выполняя постановление следственного судьи на проведение обыска. Мужчина агрессивно отреагировал на появление полицейских. Не успели правоохранители зайти во двор, как он начал сопротивляться, стреляя из ружья, и угрожал взорвать гранату. Вследствие выстрелов никто не пострадал. Благодаря слаженным и профессиональным действиям полицейских, 48-летнего злоумышленника задержали", - сообщает в понедельник пресс-служба областного главка полиции.

Полицейские при осмотре придомовой территории обнаружили пять теплиц, где мужчина выращивал наркотические средства: соцветия конопли, листья и стебли марихуаны элитных сортов. Общее количество изъятых растений составило несколько сотен, стоимость которых на "черном рынке" составляет более 0,5 млн грн. При этом теплицы были оборудованы системами подогрева, освещения, вентиляции, датчиками температуры и влажности, а также централизованной сетью видеонаблюдения.

Кроме того, по периметру территории, где находились теплицы, полицейские обнаружили устройство, похожее на взрывчатку с так называемой "растяжкой". Работники взрывотехнической службы ГУНП осуществили детонацию найденного предмета. На месте также работал кинолог со служебной собакой.

"В настоящее время гражданин задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Полиция Ивано-Франковской начала уголовные производства по факту незаконного хранения наркотических средств, за посев и выращивание конопли с целью сбыта, за сопротивление работникам правоохранительного органа при исполнении ими служебных обязанностей, а это - ч.2 ст.310, ч.3 ст. 342 Уголовного кодекса Украины. Кроме этого, в его действиях усматривают также признаки правонарушения, предусмотренного статьей 263 Уголовного кодекса Украины, то есть незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", - рассказали в полиции.

Изъятые наркотические средства и оружие полицейские направили на исследование экспертам.